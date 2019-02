Man mag die großflächigen Buchstaben, eingefasst in Strass, exzentrisch nennen oder auch mondän: Tatsächlich ist der Logo-Schmuck von Chanel ein Klassiker, der sich jede Saison neu erfindet – und nie an Relevanz verliert.

Das Logo von Chanel funktioniert als Ohrschmuck besonders gut: Die Stecker aus Strass und Metall, um € 850,-, werden ergänzt durch die passende Kette, um €1 250,-. chanel.com