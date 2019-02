Logos, Brands, Statements: Modetrends mit großem Ausrufezeichen

Statement-Shirts, Statement-Ärmel, Statement-Heels: Heute scheint es kaum mehr ein Kleidungsstück zu geben, dass nicht eine ganz klare Aussage in die Welt schreien möchte.

Oberteile mit markigen Sprüchen oder großformatigen Logos haben dabei wohl den Anfang gemacht und sind noch die offensichtlichste Variante. Der Statement-Trend hält sich hartnäckig und wird nach wie vor in den verschiedensten Bereichen durchdekliniert.

Auch, wenn wir die Shirts oder Hoodies mit dem charakteristischen roten Levi‘s-Logo nun echt nicht mehr sehen können, liegt der dekorative Einsatz von Markenzeichen der angesagten Brands bei den Designern nach wie vor hoch im Kurs. Was die Streetwear-Labels vor Jahren angefangen haben, gehört mittlerweile auch bei den Luxusmarken zum guten Ton. Klares Statement statt Under‑Statement heißt die Devise.

Modisch Farbe bekennen

Woran es liegt, dass sich der Statement-Trend so lange hält, hat vermutlich vielfältige Gründe. In einer immer stärker diversifizierten Welt ist es zum Beispiel eine gute Gelegenheit, einmal klar und nach außen hin sichtbar Stellung zu beziehen. Mit eingängigen Slogans und Sprüchen lässt sich das ganz einfach in die Tat umsetzen.

Da sich inzwischen wirklich jedes Label dieser Masche bedient, können wir uns nun auch zu (fast) allem bekennen, was wir uns vorstellen können. I Y NY, Paris oder Berlin? Heute können wir auch Wien lieben, oder Zürich oder Graz. Wir können zeigen, dass wir Tiere mögen, dass wir Nazis hassen oder dass wir ein Faible für Pizza, Sushi oder Tomatensuppe haben.

Der Logo-Hype

Ein Pulli von Kenzo hat hier vermutlich den Anfang gemacht und die Ära des Understatements beendet. Ein aufgestickter Tigerkopf wurde dabei vom großformatigen Logo begleitet und hat sich durch ein paar Influencer schnell zum Trendstück etabliert. Es gibt aber auch kaum etwas Einfacheres, als sich mit Hilfe eines Markennamens zu einer ganz bestimmten Gruppe zu bekennen und uns so das Image des Labels überzustülpen. Zunächst wurden schlichte weiße Shirts durch den markanten Aufdruck geadelt, zu entsprechend hohen Preisen. Später folgten dann auch ausgefeiltere Designs.

Plakative Logos begegnen uns seitdem von beinahe allen angesagten Marken und solchen, die es gerne sein würden. Vor allem den Lifestyle- und Sport‑Brands gefällt das Spiel um den dekorativen Umgang mit ihren Signets. Mit prägnanten Farben kombiniert, Color-Blocking passt hervorragend dazu, entstehen auffällige und ausdrucksvolle Styles.

Der Trick liegt dabei darin, als Fashion-Insider immer up to date zu sein und zu wissen, welches Label gerade besonders angesagt ist. Denn wer zu spät erkannte, dass zum Beispiel die Teile mit dem Levi‘s-Logo längst in den Klamottenabteilungen der großen Kaufhäuser gelandet waren, erntete mit einem solchen Shirt eher hämische oder mitleidige Blicke.

Branding mit Logos

Schließlich folgten auch die Luxus-Labels. Fendi, Gucci, Moschino und Co. Als würden die Designs nicht mehr für sich sprechen können, wurde hier ebenfalls großzügig mit dem jeweiligen Logo nachgeholfen.

Dabei zählt eigentlich gerade Louis Vuitton zu den Vorreitern in Sachen dekorative Muster und Logos. Das charakteristische Schachbrettmuster mit dem klangvollen Namen Damier Canvas entstand bereits 1888 und wird seitdem in verschiedenen Variationen eingesetzt. Neben dem Damier‑Muster wird zum Branding und zur Dekoration der Artikel auch der Monogram-Canvas eingesetzt. Hier wechselt sich das LV-Logo mit stilisierten Blüten ab.

Zwar waren die signifikanten Muster ursprünglich dazu vorgesehen, die Produkte vor unerwünschten Fälschungen zu schützen, doch es geschah eher das Gegenteil. Die hochwertigen Taschen und Gepäckstücke wurden schnell zum Statussymbol. Zahlreiche Nachahmer sprangen auf den Zug auf und brachten die Plagiatindustrie erst so richtig ins Rollen.

Die Variation der Variation der Variation

Allein das Markenlogo genügte allerdings schnell nicht mehr. Die Designer begannen mit den Signets zu spielen und sie zu variieren. Ähnlich dem Marken-Canvas von Louis Vuitton wurden durch Spiegelung und Reihung Muster erzeugt. Statt repräsentativ auf Brusthöhe, tauchen die Markenzeichen heute als spielerisches Detail an allen erdenklichen Stellen auf. Als zierende Bordüre auf dem Bündchen, als Schriftzug auf dem trendigen Galonstreifen und natürlich omnipräsent auf den verschiedensten Accessoires.

Dabei wird immer häufiger auch auf ein strenges Beharren auf der grammatikalisch richtigen Wiedergabe des Markennamens verzichtet. Wie bei der amerikanischen Marke True Religion taucht mal nur das Bildlogo des stilisierten Hufeisens auf oder das Branding beschränkt sich auf die Verwendung des Wortes True.

Was sich hier ebenfalls zeigt: Schamlos bedienen sich die Designer charakteristischer Merkmale anderer Marken. Das vermutlich derzeit am stärksten gehypte Label Supreme taucht besonders oft auf. Immerhin lässt sich das simple Design des Box-Logos mit dem roten Hintergrund und den Buchstaben in der schlichten Futura‑Schrift einfach auf andere Brands übertragen. Jeder kann inzwischen sein Statement mit Hilfe eines Online-Generators im Supreme-Design erstellen. True Religion setze die Buchstaben TRUE in den entsprechenden Kontext, genauso wie Supreme seinen Schriftzug wiederum für Kollaborationen mit anderen Brands an deren Stil anpasste.

Ohnehin wird inzwischen zitiert, was das Zeug hält. Designer Russ Karablin verwurstet Comme des Garçons zu Comme des Fuckdown, Brian Lichtenberg macht aus Céline kurzerhand Féline. Die Käufer sind begeistert und auch die eigentlichen Labels als Namensgeber profitieren vom Hype um die verballhornten Schriftzüge. Der Fälschungsindustrie wird auf diese Weise gewissermaßen der Wind aus den Segeln genommen.

Auch Künstler mischen sich ein. Auf dem Instagram-Account von hey_reilly werden schon länger Mashups von bekannten Logos gepostet. Besonders viel Aufmerksamkeit bekam eine Fotomontage einer Dior-Tasche mit appliziertem Céline-Logo.

FCK!

Eine weitere Variation, die aus der aktuellen Sprachkultur stammt, wird ebenso gerne für die Variation der Markennamen genutzt. Vokale? Völlig überflüssig! Hier waren es zunächst ein paar Bands, die auf die Vokale in ihrem Namen verzichteten. Aus Seidenmatt wurde SDNMT, aus Damaged Goods DMG$ und aus The Management MGMT. Kürzer, prägnanter, lauter, ausrufezeichiger. Perfekt geeignet für ein aussagekräftiges Statement.

Großbuchstaben sind ohnehin gerade so richtig angesagt. Zahllose Labels verkürzen ebenfalls mittlerweile ganz gerne: Valentino wird zu VLTN, Knowledge zu knwldg und True Religion ist an der Börse ohnehin bereits seit längerem als TRLG notiert.

Den bisherigen Höhepunkt erreicht das Buchstabenschieben beim Zitieren des Run-DMC-Logos, das bereits in den sozialen Netzwerken als vielfältig variiertes Mem die Runde machte. Ähnlich, wie beim Supreme-Schriftzug lassen sich auch hier einfach alle möglichen Botschaften in zwei Zeilen à drei Buchstaben zwischen die typischen dunkelroten Balken klemmen.

Die jeweilige Aussage gewinnt an Prägnanz, da sie der Leser zunächst einmal entschlüsseln muss. Ansonsten sorgen die bewährten Propagandafarben Schwarz, Rot und Weiß für die notwendige Kraft hinter dem Statement. Der Verzicht auf Vokale vereint so das Maximale – Prägnante Botschaft als Statement – mit dem Minimalprinzip. Kürzer geht’s vermutlich nicht mehr. Wir sind gespannt, was darauf noch folgen wird.

Statement-Everything

Aus der digitalen Welt kommt ein weiterer Trend, die Hashtag-Statements. So wird auf den Fashion-Pieces nun mit der Raute verschlagwortet, was die Designer als Aussage in die Welt tragen möchten. Dazu gesellen sich mitunter die wohlbekannten Emojis, welche die gemeinten Begriffe schließlich im Comic-Stil nur noch aufs bildhafte reduzieren.

Doch Statements lassen sich inzwischen nicht nur mit Sprüchen, Logos, Buchstaben oder Bildchen setzen. In der Mode wird heute jedes Detail zum Statement. Die Übertreibung ist dabei das Mittel der Wahl, um gezielt die Aufmerksamkeit auf einzelne Facetten zu lenken. Dies ist natürlich nicht unbedingt neu, doch mit großem Vergnügen wird diese Methode nun mit dem Prädikat Statement versehen.

So werden aus prägnanten Brillengestellen Statement-Glasses, aus auffälligen Schuhabsätzen Statement-Heels und aus voluminösen Ärmelkreationen Statement-Sleeves. Wir merken so langsam: Mit der Zeit nutzt sich der Statement-Begriff dabei selbst ab. Wenn alles zum Statement wird, geht die eine klare Botschaft in der Masse der Ausrufezeichen auch schon wieder unter.