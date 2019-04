Longchamp Store Event

– WERBUNG –

Ein exklusiver Abend mit Überraschungseffekt

Im Februar wurde sie zum ersten Mal auf der New York Fashion Week angekündigt, jetzt können wir sie endlich im Store und bald auch auf der Straße bewundern: die Longchamp LGP-Kollektion. Bestehend aus Taschen, Accessoires und Ready-to-Wear-Mode fügt sie sich perfekt in den urbanen Lifestyle ein und bereichert und erleichtert den Alltag gleichermaßen.

Ein All-over-Monogramm-Print, der sofort ins Auge sticht, ziert die zwei innovativen Taschen-Linien Le Pliage® LGP und

Le Pliage® Cuir LGP. Die Monogram-Buchstaben sprühen vor Energie und transportieren perfekt den Spirit von Longchamp: zeitgemäß, kosmopolitisch und mit einer Prise Humor.

Während sich die auffälligen Buchstaben bei Le Pliage® LGP auf den ikonischen Longchamp-Nylontaschen und neuen urbanen Essentials wie Rucksäcken, Bauchtaschen und Beuteln tummeln, wurden sie bei Le Pliage® Cuir LGP in butterweiches Leder geprägt. Neben den legendären Bestseller-Formaten findet sich hier auch eine stylische, neu designte vertikale Tote-Bag.

Beide Linien sind in Schwarz und Weiß mit einem Schuss Neon oder Schwarz oder in Schwarz und Rot mit einem Schuss Weiß erhältlich.

Als Verbeugung vor dem kosmopolitischen Erbe der Marke beinhaltet die Longchamp LGP-Kollektion auch Reisegepäck mit dem neuen Monogramm. Die beste Art, einen Farbtupfer in graue Flughäfen zu bringen!

Sie wollen zu den ersten gehören, die exklusiv die Longchamp LGP-Kollektion kennenlernen dürfen? Beim großen Store Event am 15. Mai 2019 haben Sie die einmalige Gelegeheit dazu! Hier geht’s zur Anmeldung.

Alle Infos auf einen Blick:

Wann: Mittwoch, 15.5.2019, 18 Uhr

Wo: Longchamp Store

Graben 14-15

1010 Wien