Welche Hommage könnte schöner sein, als die Widmung einer Farbe. Pantone widmet „Love Symbol No. 2“ dem verstorbenen Prince.

Pantone widmet „Love Symbol No.2“ der im im April verstorbenen Legende Prince und dessen violettem Piano, das auf der kommenden Tour als Opener gedient hätte. An „Purple Rain“ denkt man ohnehin sofort mit Wehmut, wenn man den Namen eines der größten Gitarristen und Künstler allerzeits hört. Den Catwalk hat „Love Symbol No.“ längst erreicht.

Aufmacherfoto: Getty Images / Laufstegfoto Marni: Getty Images / Restliche Laufstegfotos: Catwalkpix