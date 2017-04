Designerwechsel: Lucie und Luke Meier für Jil Sander

Jil Sander hat die Nachfolge von Rodolfo Paglialunga geregelt: das Paar Lucie und Luke Meier soll mit vereinter kreativer Kraft die Marke zu neuen alten Höhen führen. Alles über das Debüt des Doppels und die Zukunft der Marke.

Die „neuen“ bei Jil Sander: Lucie und Luke Meier

Sensationsmeldung in der Modewelt: Die Traditionsmarke Jil Sander hat heute Morgen mit Lucie und Luke Meier die neuen Kreativdirektoren des Hauses offiziell vorgestellt. In der Vergangenheit kein besonders stabiler Posten, um den vergleichsweise hohen Designer-Verschleiß der vergangenen Jahre nur dezent anzudeuten, schließlich soll sich heute alles um die Zukunft der Marke drehen. Mit der steht das kreative Ehepaar Lucie und Luke Meier nun vor einer großen Herausforderung. Es wird ein Kampf gegen einbrechende Verkaufszahlen, denen Einhalt geboten werden muss und auch eine Schärfung der Marken-Identität steht ganz oben auf der To-do-Liste.

„Wir sind stolz und fühlen uns sehr geehrt, dass wir Teil dieser wundervollen Marke sein dürfen“

Lucie und Luke Meier

Doppelte Erfahrungswerte

Dafür sind sowohl Lucie Meier als auf ihr Ehemann Luke Meier bestens gerüstet. Die Schweizerin mit österreichischer Mutter hat in Florenz und Paris Marketing und Design studiert und bereits unter Marc Jacobs bei Louis Vuitton und unter Raf Simons bei Dior gearbeitet. Nach Simons Weggang gab es sogar eine Beförderung zum Co-Creative Director der Marke. Ebenfalls kein Neuling in der Branche: Luke Meier. Der Kanadier mit Wurzeln in Deutschland und England hat Finanzwesen an der Georgetown studiert und war in späterer Folge über 8 Jahre lang Head Designer bei Supreme (dem Skater-Label das aktuell durch Kollaborationen mit Louis Vuitton, Lacoste und Co auch zum Liebling der Modeszene wurde). Weiters hat er die Männermarke OAMC mitbegründet, die mittlerweile in über 100 Stores weltweit vertrieben wird.

Debüt als Duo

Als Kreatives Gespann ist es übrigens der erste Auftritt des Paares – man darf also doppelt gespannt sein. „Die Möglichkeit, dass wir Seite an Seite arbeiten können, macht diese Chance noch viel Besonderer für uns“, lassen sie in dem ersten offiziellen Statement verlauten. Auch von Seite Jil Sander gibt es, wie in der Branche üblich, Vorschuss-Lorbeeren. „Lucie und Luke haben eine starke Verbindung und ein tiefgehendes Verständnis für die Marke.“ Ihre Vision ist modern, einheitlich und entspricht dem Zeitgeist“, verkündet CEO Alessandra Bettari stolz über die ihre neuen Zugpferde, die übrigens gleich doppelt eingespannt werden: Sollen sie doch gleichermaßen für Jil Sander und Jil Sander Navy verantwortlich sein werden. Ein bisschen Geduld müssen Mode-Fans noch mitbringen: Die Debüt-Kollektion wird jene für die Frühling/Sommersaison 2018 sein und dementsprechend erst im Herbst 2017 präsentiert.