Luxusgewinnspiel: BestSecret

DIVA und BestSecret verlosen eine Must-have-Bag von Chloé

Der Name klingt wie Poesie – Chloé! Das Luxuslabel wurde 1952 von Gaby Aghion und Jacques Lenoir in Paris gegründet und begeistert seitdem Frauen auf der ganzen Welt mit femininen und stilprägenden Kreationen. Berühmte Chefdesigner der Marke wie Modezar Karl Lagerfeld und Stella McCartney prägten den Stil maßgeblich.

Ein Hauch Luxus für den Sommer: Die „Drew“-Schultertasche in abgerundeter Form ist aus strukturiertem rotem Leder gefertigt und mit polierten Golddetails verziert. Neben einem weichen Velourslederfutter verfügt diese exklusive Must-have-Bag über eine praktische innen liegende Tasche – ideal, um Ihr Smartphone stets stilvoll griffbereit zu haben.

BestSecret bietet seinen Mitgliedern nicht nur luxuriöse It-Bags, sondern eine umfangreiche Auswahl an internationaler Designermode, Schuhen und Accessoires von über 3.000 Labels – um bis zu 80 % reduziert.

Nehmen Sie hier am Gewinnspiel teil und gewinnen Sie mit etwas Glück eine „Drew“-Tasche im Wert von 1.290 Euro.

Teilnahmeschluss: 4.7.2017

