Luxusgewinnspiel

DIVA und Peek & Cloppenburg verlosen einen Gutschein für den neuen Online-Shop von P&C im Wert von € 400,-.

Die neuen Glamour Looks stehen bereit! Ganz Audrey Hepburn-like geht es im Großen Schwarzen zum schicken Cocktail. Wer gerne aus der Reihe tanzt, setzt auf kesse Playsuits und Samt-Dresses. Bei Peek & Cloppenburg heißt es Damen-Wahl! Ballprinzessinnen wählen ihre Styling-Begleiter selbst aus, ob elegante Box-Clutch oder mondänes Fake-Fur Jäckchen. Gewagte Cut-Outs und Glitterprints an der Traumrobe sorgen für Furore im Ball Room.

Die lange Nacht kann bequem zuhause vom Tablet aus vorbereitet werden! Heiße Sohlen sparen sich clevere Party Girls für das Parkett und shoppen festliche Mode & Accessoires im neuen Online-Shop von P&C. Gratis Zustellung und Rückversand inklusive. Den passenden Schuck findet man u.a. in den P&C-Weltstadthäusern in Wien. Dürfen wir zum Fashion-Tanz bitten?

Wir verlosen einen Gutschein im Wert von € 400,-. Einfach hier teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 5.12.2016

www.peek-cloppenburg.at