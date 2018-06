Luxustools für die Haare

Hitzestylingtools sind das effektivste Mittel, um die Form des Haars unkompliziert zu verändern.

In Anbetracht des aktuellen Trends zu Locken und Wellen kommen überarbeitete und verfeinerte Geräte also gerade recht. So wird etwa aus einem Klassiker wie einer Glättbürste ein multifunktionaler Styler, mit dem man glätten und wellen kann. Mindestens ebenso vielseitig zeigen sich Systeme, die mit den verschiedensten turmalinund keramikbeschichteten Aufsätzen für Haarstrukturen von »Undone Waves« bis »Defined Curls« sorgen. Und nicht zuletzt wird selbst den verwöhntesten Beauty fans ganz warm ums Herz, wenn Tools nicht nur funktionell sind, sondern auch in eleganten Farben das Bad bereichern.

Der »E-Styler Pro« von IKOO brilliert mit aufheizbaren Seiten, um nicht nur glätten, sondern auch formen zu können, um €169,-, über ikoo-brush.com. Der »Whirl Trio«-Lockenstab von T3 ist der neue Liebling der Hollywoodstars. Basisset mit drei verschiedenen Aufsätzen, um €270,-, z. B. über lookfantastic.de. Das Kult-Glätteisen von GHD im neuen Look: »Earth Gold Styler« aus der »Saharan Gold Collection«, um €199,-, z. B. über ghdhairshop.at.