Magischer Kaschmir

Kaum ein Wintermaterial versprüht mehr Luxus als Kaschmir. Warum Kaschmir so warm hält, wie man ihn am besten pflegt und welche Teile man jetzt unbedingt im Kleiderschrank haben sollte!

Der Name der feinen Wolle stammt aus seiner Herkunftsregion Kaschmir, nördlich von Indien und Pakistan gelegen. Dort wurden bereits 1000 v. Chr. Kaschmirziegen gezüchtet und ihr feines Fell zu Wollgarn verarbeitet. Gewonnen wird Kaschmir aus der Unterwolle der Ziege, die die Aufgabe hat, das Tier warm und trocken zu halten. Die obere Haarschicht wird von der Unterwolle in einem aufwendigen Produktionsprozess getrennt, nur das feinste Haar verarbeitet. Somit ist Kaschmir die dünnste und feinfasrigste aller Edelwollarten und besonders für seinen weichen Fall, seine Wärme und hohen Tragekomfort bekannt.

Die Aufwendige Gewinnung von Kaschmir spiegelt sich im Preis wider. Deswegen sieht man Kaschmir auch oft mit Merino- oder Schafwolle gemischt. Für jedes Produkt aus Kaschmir gilt: bei kühler Temperatur mit der Hand waschen! Maschinwäsche verfilzt das feine Garn und zu große Hitze lässt es schrumpfen. Wer seinen Kaschmirpulli gut pflegt, hat dafür ein edles Stück für die Ewigkeit im Schrank.

