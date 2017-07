Warum wir uns Make-up Pinsel gönnen sollten

Sie zaubern sanfte Schattierungen und sind unverzichtbar für einen Farbauftrag von zart bis hart: Make-up Pinsel, das wichtigste Werkzeug für Make-up-Künstler.

Unsere Pinsel-Auswahl!

Die »Pro Contour Shapeshifter Brush« von URBAN DECAY verbindet einen Fächerpinsel für Highlighter und einen flachen Pinsel für Grundierung und Konturen, um € 35,-. »The Foundation Brush« von LA MER vereint Präzision und Effizienz: Durch die Größe bedeckt man Flächen schnell, die spitze Form macht Feinarbeit möglich, um €55,-. Die rechteckige »Lip Brush« von SENSAI sorgt für saubere Lippenkonturen und trägt Farbe satt auf, um € 29,95. »Pinceau Duo Contour Yeux Rétractable« aus seidigem Naturhaar von CHANEL, mit einem Pinselende für intensiven Farbauftrag und einem zweiten zum Verblenden von Lidstrichen, um €46,-.

SISLEY entwickelte die neue Luxuspinselkollektion mit dem französischen Kunstpinselhersteller RAPHAËL. Der flache »Pinceau Traceur« zieht akkurate Linien, um €40,-. Mit dem »Eyeshadow Blender« von DR. HAUSCHKA lässt sich Lidschatten weich und kantenfrei auftragen, um €22,50. »Buffing Brush« von THE BODY SHOP – ideal, um Mineral-Make-up und normale Grundierung in die Haut einzuarbeiten, um € 16,-. »Face Brush Nr.12« für Lidschatten oder Concealer von DA VINCI, um €24,95. Die ungewöhnliche Bürstenform eignet sich besonders gut, um sich selbst zu schminken.

Pinselreinigung einfach gemacht

Oft gefragt, einfach beantwortet: Pinsel reinigt man am besten mit Seife und Wasser oder mit alkoholhaltigen Pinselreinigern, die gleichzeitig desinfizieren.

Besonders gründlich: Die »Reinigungsseife für Kosmetikpinsel« von DA VINCI entfernt sogar hartnäckige rote Lippenstiftpigmente von weißem Pinselhaar. Pinsel mit Seife aufschäumen, gut ausspülen, mit einem Handtuch ausdrücken und liegend trocknen lassen, um €7,90. Ideal für zwischendurch: Der »Brush Cleanser« von DIOR wirkt antibakteriell und trocknet schnell. Pinselkopf befeuchten und mit einem Tuch sauber reiben, um ca. € 21,-.

