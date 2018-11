Make-Up Trend: Color Clash

Lippen und Wangen üben sich in vornehmer Zurückhaltung, denn bei diesen Looks gehört dem Augen-Make-up die volle Aufmerksamkeit! Zwei Farben, ein Blick.

Ob sich Pastellnuancen wie bei Altuzarra ergänzen oder kräftige Töne wie bei Peter Pilotto kontrastieren – bei so viel Farbeinsatz bleibt nicht mal Platz für Mascara.

Smokey Eyes in Farbe! Visagistin Kathrin Jakubonis

Besonders der Kontrast macht den Look leicht und cool. Der blaugraue Eyeshadow wird großflächig mit den Fingern am Augenlid aufgetragen, damit es nicht zu perfekt aussieht. Am unteren Wimpernkranz wird mit einem weichen Pinsel großzügig ein rostiges Rot gesetzt, um dem Auge Kontur zu geben.

FARBQUINTETT Limitierte Lidschattenpalette »Couture Palette Collector« von YSL, um € 62,-.2 WEICHZEICHNER Die »Super CC Cream« von Chanel mit SPF 50 und pflegenden Wirkstoffen gleicht Unregelmäßigkeiten im Teint aus, um € 62,-. TEINTSCHMEICHLER Das »Blooming Blush« von Sensai in zartem Rosé betont dezent die Wangen, um € 44,37. 3