GO FOR GOLD!

Metallisch glänzende Stoffe gehen jetzt eine schimmernde Partnerschaft mit dem Makeup ein. Das glossige Finish auf den Lippen bekommt noch weitere Unterstützung durch leicht aufgetupfte Goldnuancen, und auch bei Wangen und Lidern wird nicht mit Highlights gespart.

Die Symbiose aus verschiedenen Glanzmomenten beim Make-up von MICHAEL HALPERN gelingt, wenn ein ebenmäßiger Teint die Basis ist. Nach einem Gloss in einer natürlichen Farbnuance erfahren die Lippen ein glamouröses Upgrade durch goldene Pigmente und werden so zum Blickfang. Der metallische Schimmer funktioniert, wenn ein pudriger Highlighter aufgetupft wird.

Wirkt deckend und gleicht den Teint für bis zu 24 Stunden aus: »Beyond Perfecting Super Concealer« von CLINIQUE, um € 22,50. Limitiertes Highlighting-Puder »Opal Glow« von BOBBI BROWN, um € 51,-. Flüssig-pudriger Highlighter »Oh Darling« in Goldmetallic von MAC, um € 34,-.