NEON-NUANCEN

Bunt macht gute Laune. Und gute Laune machten auch die knalligen Farben der Makeups auf den Laufstegen: Grün, Pink und Blau mit einem Neon-Appeal läuten jetzt schon den Sommer ein.

Diese Farben hatten eines gemeinsam: Sie waren monochrom auf Lidern und Lippen aufgetragen und vor allem matt.

Die besondere Herausforderung bei diesem Trend: sich auf eine Farbe festzulegen. So feiert auch das satte Pink auf den Lippen bei MSGM einen Soloauftritt, der keine Ablenkung neben sich verträgt. Gleiches gilt auch, wenn die Farbe auf den Lidern geschminkt wird. Der Teint wird mit ein wenig Concealer ausgeglichen, Brauen und Wimpern werden mit Gloss in Form gebracht.

Wimpernschwung für extrem empfindliche Augen: »Hochverträgliche Mascara Schwarz« von COUVRANCE, um € 17,90. Lidschatten »Couture Palette Collector Pop Illusion Acid Brights« von YSL, um € 57,95. »Pure Colour Envy Matte Lipstick 210 Neon Azalea« von ESTÉE LAUDER, um € 35,95.