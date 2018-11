Für Mutige: Make Up Trend Weiß

Ganz in Weiß – Ein Look, der klar für den Laufsteg gemacht wurde aber in abgeschwächter Form durchaus alltagstauglich ist. Weiß als bewusstes Highlight verleiht jedem Make-up einen artsy Touch.

Eines der Highlights dieses Zugangs war zweifellos bei Manish Arora zu sehen, wo Mac-Visagist Kabuki glänzend weiße Gesichtsfarbe zum matten Neonlippenstift kombinierte und so japanisches Zen zum Hingucker machte.

Wer sich von diesem Laufstegtrend inspirieren lässt beweisst eindeutig Exzentrik. Passend dazu werden die Haare streng nach hinten gekämmt. Hier ist Präsizion gefragt!

NAGELSTUDIO Pflege in zwei Schritten: Erst »Loubi Nail Primer«, dann »Loubi Nail Gloss« auftragen. Von Christian Louboutin, um €50,-. HOCHGLANZ »Fresh Glow Highlighhter« in »White No. 01«, von Burberry, um €55,-. net-a-porter.com LIPPENHERZ Kühler Glanz: »Lily 01« aus der Kollektion »Boys & Girls« von Tom Ford, um €34,-.