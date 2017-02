Making-Of: Modeshooting „Keylooks F/S17“

Unter dem Motto „Hightech“ hat das kongeniale Duo Darius & Julian die Looks der Stunde spannend inszeniert. Den Weg zu den spektakulären Bildern gibt es hier in unserem Making-Of!

Von Armani bis Versace

Selbstverständlich durfte keines der großen Modehäuser bei unserem Keylook-Shooting fehlen! Es hat lange Tradition, das die DIVA jede Saison die wichtigsten Entwürfe der renommiertesten Designer vorstellt und die Vision hinter ihren Kreationen erklärt. Wie auch in der letzten Saison wollten wir nicht nur die spektakulären Bilder zeigen, sondern auch welcher Aufwand dahinter steckt! Überthema der Strecke war diese Saison nämlich „Hightech“ und wie neue Technologien die Mode verändern.

Lichtblicke

Speziell zu dem Thema passend hat sich das Fotografen-Duo Darius & Julian höchstpersönlich um die Lichteffekte gekümmert. Anfang Jänner würde deshalb die Weihnachtsdekoration zweckentfremdet. Zwischenzeitlich hat sich unser Glam Squad bestehend aus Hair-Artist Wolfgang Lindenhofer und Make-Up-Genie Ina Ella Maurer um die Verwandlung der beiden Models Laura Sophie und Andrea F. von Wiener Models gekümmert. Blonde Perücken, aufwendige Make-Up-Wechsel. Ganz klar, dass es da wahre Profis braucht!

Trendteile

Auch in Sachen Styling haben wir keine Mühen gescheut und in der stressigsten Zeit für die gefragtesten Looks gekämpft – und sie auch bekommen! Ob Dior, Dolce & Gabbana oder Chanel… sie alle sind mit ihren stärksten Looks vertreten. Das Beste ist eben gerade gut genug! Letzteres ist übrigens auch unser Motto für die nächste Saison!

