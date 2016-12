Manege frei für Zirkusjacken

Seit gut zehn Jahren hat man sie nicht mehr gesehen, die Zirkusjacke. Sie schmeichelt fast jeder Figur, betont sie vor allem die Schultern. Sie schmeichelt der Figur auch deswegen, weil die oft aufwendigen Details von Makeln ablenken.

Auffällige Knopfreihen mit opulent inszeniertem Revers oder Ärmeln oder bestickter Taille machen die Jacke der Saison aus. In Reih und Glied kommen die oft gold- und silberfarbenen Details daher. Die Zirkusjacke – oft auch „Seargent Pepper Jacket“ oder Gardejacke genannt ersetzen diese Saison den Blazer. Vor allem Burberry und Tommy Hilfiger wissen, mit dem Trend neue Maßstäbe zu setzen.