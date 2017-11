Marc Cain gründet weiteres Label: Marc Cain Beauty

Premiere bei Marc Cain: Das erfolgreiche Modeunternehmen launcht seine eigene Duftlinie und erweitert damit die bestehenden Labels um eine neue, sinnliche Dimension.

Launch der ersten Duftlinie „Marc Cain Mysteriously“:

Die Serie besteht aus drei unterschiedlichen Düften, die alle die Marc Cain DNA auf einzigartige Weise widerspiegelt. Das neue Label Marc Cain Beauty richtet sich an die Premiumkundin, die bereits eine hohe Affinität zu Marc Cain hat. Darüber hinaus werden mit den Produkten neue Segmente erschlossen und somit eine Neukundengewinnung angestrebt. „Mit der exklusiven Duftreihe möchten wir zum einen unser umfangreiches Sortiment erweitern, zum anderen unsere Zielgruppen begeistern. Der Fokus liegt wie bei unseren Kollektionen auf der Entwicklung qualitativ hochwertiger Produkte, die überraschen und inspirieren“, sagt Helmut Schlotterer, Vorsitzender der Geschäftsführung, Gründer und

Inhaber. Die erlesenen Kompositionen wurden von den Parfumeuren Corinne Cachen, Maarten Schoute und Michel Almairac kreiert. Mysteriously ist inspiriert von selbstbewussten, eigenwilligen Frauen, die wissen, was sie wollen. „Es ist eine Hommage an Frauen, die die Aura des Geheimnisvollen umgibt und die, von Leidenschaft angetrieben, alles erreichen

können“, erklärt Michael Förster, Chief Creative Officer des Duftherstellers Lyrique Parfums aus der Schweiz, und unterstreicht damit die Unternehmensphilosophie der Marc Cain GmbH.

Die unverwechselbaren Düfte sind einzigartig wie die Premiummode von Marc Cain und werden in schlichten, minimalistischen Flakons inszeniert. Dieses Spiel mit ungewöhnlichen Kontrasten baut besondere Spannung auf und definiert genauso die Premiummode von Marc Cain.

Marc Cain Mysteriously No.1

Duftnote: fruchtig-orientalisch

Duftintensität: frisch intensiv

Das Eau de Parfum überzeugt durch eine intensiv, orientalisch-frische Komposition. In der Kopfnote kommt mit sizilianischer Bergamotte eine erfrischende Zitruskomponente zum Vorschein. Das fruchtige Finish wird durch süße Mandarine, Apfel und einen Hauch Tagete komplettiert. Die blumige Herznote, kreiert aus sinnlichem Jasmin und zarter Rose, wird durch würzige Zimt- und Süßholzakkzente abgerundet. Schliesslich vereint die Basisnote raffiniert edle Ingredienzien aus Benzoe, Weihrauch, Tonkabohne, Vanille und Moschus. Somit entsteht ein stimmungsvoller Duft mit besonderer Ausstrahlung und modernen Facetten.

Marc Cain Mysteriously No.2

Duftnote: blumig-orientalisch

Duftintensität: pudrig intensiv

Der zweite Signature Duft von Marc Cain basiert auf einer Komposition aus Tonkabohne, pudriger Vanille und luxuriösem Moschus. Die frisch-würzige Kopfnote mit Bergamotte, Nelke und Zimt eröffnet den Duft auf eine tiefgründig magische Weise. Florale Akkorde setzen in der Herznote eine Mischung aus Jasmin, Rose, Heliotropin und Maiglöckchen.

Warmes Sandelholz verleiht diesem femininen Bouquet unglaubliche Eleganz und führt auf eine einzigartig geheimnisvoll-verführerische Reise durch die Wunder des Orients.

Marc Cain Mysteriously No.3

Duftnote: holzig-würzig

Duftintensität: volumig intensiv

Ausdrucksstark, einzigartig und tief entfaltet sich der dritte Duft durch seine markante Signatur – das Duo von verführerischem Sandel- und Zedernholz. Die Kopfnote besticht durch spritzig-frische Grapefruit-Nuancen sowie Weihrauch und dem raren Baumharz Elemi. In der Basisnote sorgen Moschus, Tonkabohne und Bourbon-Vanille für einen samtigen Nachklang, der sich in ungeahnte sensuellen Tiefen verliert.

Die Eau de Parfums sind sowohl als 40 ml (49,95 €) sowie 80 ml (79,95 €) Glasflakons erhältlich. Die edlen, pastellfarbenen Flakons sind hochwertig verpackt. Die Vorderseite des Verpackungsdesigns ziert das für Marc Cain typische Signet, der Leo-Kopf. Der Innendruck ist ein farblich an den Flakon angepasster moderner Leoparden-Print.

Jeder Duft wird durch eine passende Pflegeserie komplementiert, bestehend aus einem Shower-Gel (200 ml / 19,95 €), einer Body Lotion (200 ml / 19,95 €) sowie einem Deo Roll-On (75 ml / 19,95 €).

Erstmalig werden die Produkte im Juli auf der Panorama Messe in Berlin vorgestellt, ab Oktober sind sie in den Marc Cain Stores & Flächen, im gehobenen Beauty Fachhandel sowie Online in folgenden Regionen erhältlich: Europa, Asien, Nordamerika.

www.marc-cain.com

