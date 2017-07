Marina Hoermanseder X EOS

Lippenbekenntnisse von der Österreichischen Designerin zu ihrer letzten Kooperation: Für den kugelrunden Lippenbalm EOS entwarf Marina Hoermanseder eine süße Capsule Collection und spricht im Interview über die Zusammenarbeit.

Eigentlich ist EOS die griechische Göttin der Morgenröte. Was das mit dem Kultprodukt aus der USA, eines der aktuell am beliebtesten Lippenpflege-Produkte weltweit zu tun hat, steht in den Sternen (pardon, Himmel). Ganz irdisch hingegen ist die Kooperation mit Vermarktungs-Genie aka Designerin Marina Hoermanseder. Die Österreicherin, die kommende Woche ihre Kollektion auf der Berlin Fashion Week zeigen wird, lancierte gerade gemeinsam mit EOS eine kleine, feine und sehr süße Kollektion.

Was war deine erste Erfahrung mit eos Lippenpflege?

Mit den eos Lip Balms verbinde ich eine Reihe sehr schöner Erinnerungen. Zum ersten Mal bin ich mit den

kleinen Kugeln auf einer USA Reise vor einigen Jahren in Berührung gekommen. Das Produktdesign hat

mich direkt angesprochen. Zudem erinnert mich der Geruch meines ersten eos Lip Balms an „Twinni“ – ein

österreichisches Eis aus meiner Kindheit.

Wie passt deine Marke zu EOS?

EOS und ich teilen die gleichen Werte. Wir stehen beide für höchste Qualität und außergewöhnliche Formsprache.

Mit viel Liebe zum Detail kreieren wir Produkte für selbstbewusste und lebensfrohe Frauen, die

großen Wert auf schönes Design, hochwertige Inhaltsstoffe und Materialien legen.

Wie ist das Design der ESO x Marina Hoermanseder Kollektion entstanden? Was hat dich dazu inspiriert?

Als EOS und ich über die Auswahl der Produkte gesprochen haben, entstand die Idee, für das Design Set

ein „Outfit“ zu kreieren, das die Key-Elemente meiner Kollektion aufgreift. Der Visibly Soft Sphere im Swirl

Design erinnert mit seinen geschwungenen Linien an meinen Strap Skirt, der Organic Passion Fruit trägt den

Schmetterling aus meiner Frühjahr/Sommer 2017 Kollektion und ist der erste EOS Sphere mit Print. Für das

Design der Box war mir sofort klar, dass wir die Straps mit der Schnalle – unser absolutes Alleinstellungsmerkmal

– gemeinsam mit dem Schmetterling aufgreifen möchten. Auf diese Weise haben wir Beauty und

Fashion ideal miteinander verbunden.

Im limitierten Marina Hoermanseder-Set sind die Varianten „Visibly Soft Honey Apple“ und „Organic

Passion Fruit“ enthalten. Warum habt ihr euch für diese entschieden?

Da die EOS x Marina Hoermanseder Kollektion die erste Designkooperation in Europa ist, wollten wir zwei limitierte

Lip Balm Varianten auswählen, die nicht im Standardsortiment erhältlich sind. Mit Organic Passion Fruit

und Visibly Soft Honey Apple haben wir zwei meiner absoluten Favoriten gefunden, sowohl geschmacklich

als auch farblich.