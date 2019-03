Mascara Top 10: Alles für den perfekten Wimpernschlag

Dank Mascara und spezieller Bürstchen sind Drama oder Natürlichkeit beim Augen-Make-up nur einen Wimpernschlag weit entfernt.

Schöne Wimpern gehören zu jedem Look. Karim Sattar, International Make-up Artist von Dr. Hauschka, über Trends in Sachen Mascara:

Seit einiger Zeit liegen beim Make-up die Augenbrauen stark im Fokus. Gibt es auch bei den Wimpern Trends?

Farbige Wimperntusche liegt derzeit im Trend, aber auch natürlich getuschte Wimpern in Braun und Schwarz sind nach wie vor angesagt. Nach vorne hin auslaufend wirken die Wimpern voller. Der untere Wimpernkranz wird aktuell eher dezent gehalten und nicht so stark betont wie beispielsweise in den 1980er-Jahren.

Passt jeder Trend zu jedem Typ?

Bei der Farbwahl sollte man darauf achten, eher Komplementärfarben zu wählen. So kann man blaue Augen zum Beispiel mit brauner Wimperntusche besonders schön zum Strahlen bringen.

Sollte man beim Schminken von Mascara auf den Style der Augenbrauen Rücksicht nehmen?

Die Augenbrauen sollten generell gepflegt sein, das hat aber nichts mit den Wimpern zu tun. Ein starkes Augen-Make-up kann gut mit natürlichen Augenbrauen kombiniert werden.

Worauf sollte man beim Auftragen von Mascara achten?

Man sollte nicht unnötig oft die Bürste wieder in die Mascara tauchen, sonst kommt zu viel Luft an das Produkt und es trocknet aus oder wird zu schnell verbraucht. Die Wimpern lassen sich auch gut von oben nach unten bürsten, so werden sie komplett umhüllt. Noch ein Tipp: Mit welchem Auge man beim Auftragen beginnt, ist egal. Wichtiger ist, wenn man die oberen und die unteren Wimpern tuschen möchte, mit den unteren zu beginnen. So verwischt die Mascara beim Hochschauen nicht.

Gibt es auch ein Zuviel an Mascara?

Ja! Mascara ist dazu da, um das Augen-Make-up zu unterstützen. Wenn allein die Wimpern im Fokus stehen, wirkt das sehr unnatürlich.

Wie wichtig ist Wimpernpflege?

Viel wichtiger als Wimpernpflege ist, den kompletten Augenbereich zu pflegen. Daraus können auch schöne Wimpern resultieren. Wer doch eine spezielle Pflege möchte, kann etwa auf das »Brow & Lash Gel« von Dr. Hauschka zurückgreifen. Das natürlich transparente Gel formt und fixiert Wimpern und Augenbrauen und sorgt für eine intensivere Mascarawirkung.

Wie hält Mascara länger?

Ich empfehle immer, mit Zeigefinger und Daumen ein Puder, zum Beispiel Lidschatten, in der passenden Farbe aufzunehmen und nach dem Tuschen auf die Wimpern zu tupfen. So bekommt die Mascara ein bisschen mehr Halt.

Was ist der ultimative Mascara-Tipp?

Mascara soll die Augen optisch öffnen und wacher wirken lassen. Daher ist es ratsam, sie als zusätzlichen Schritt beim Augen-Make-up aufzutragen und immer, etwa mit Lidschatten, zu kombinieren. Vorsicht ist beim Tuschen der unteren Wimpern geboten. Das kann einen schnell älter wirken lassen.

