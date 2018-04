Massageroller deluxe

Pflegerituale aus Asien haben den heimischen Kosmetikmarkt längst erobert. Ein Grund dafür ist etwa der allgemeine Wunsch nach mehr Achtsamkeit im Leben.

Foto Schöttger Photography

Dazu passen die japanischen Grundsätze »Kanso«, »Shibui« und »Seijaku« – Einfachheit, subtile Schönheit und Gelassenheit, die sich aber nicht nur auf die klassischen Kosmetik-Produkte beschränken.

Massageroller und speziell entwickelte Werkzeuge stimulieren die Haut, damit Pflegeprodukte besser aufgenommen werden können.

Das »Gua Sha Gesichtsmassagegerät« aus Rosenquarz von WHITE LOTUS hilft bei der Verbesserung der Mikrozirkulation, fördert die Lymphdrainage und mindert Schwellungen. Um € 35,99. Revitalisiert müde Haut und kurbelt im Gesicht und am Körper die Durchblutung an: »Intensive Massage Jade Roller« aus hellem Jadestein von WHITE LOTUS. Um €32,99, whitelotusdermaroller.de.

Der »Cryotherapy Instant Eye De-Puffing«-Stift mit Edelstahlspitze und Kältekern von ESTÉE LAUDER kühlt die Augenpartie intensiv und mildert nachhaltig Schwellungen. Um €48,95, bei KASTNER & ÖHLER und auf esteelauder.at. Der Jadestein kühlt die Haut; praktisch sind die zwei Größen, die Gesicht und Augenpartie gezielt massieren: »Jade Facial Roller«, um €24,90, woodberg.de. Für eine belebende Massage an Gesicht, Hals und Dekolleté sorgt die »Stimuloval Massagebürste« von MÉTHODE JEANNE PIAUBERT. Um € 35,-, marionnaud.at.