Made in Georgia: Materiel

Die erste Anlaufstelle in Sachen Mode in Tiflis heißt MATERIEL. In der Boutique hängen alle großen einheimischen Marken, aber dahinter versteckt sich viel mehr als eine Sales-Plattform…

MATERIA wurde 1949 gegründet und ist einer der ältesten Modehersteller Georgiens dessen Name bis heute für beste Qualität steht.

Jeder Produktionsschritt wird in den eigenen Werkstätten in Tiflis überwacht. Das ist eine einzigartige Vorgehensweise in Georgien, wo es zwar viele junge, talentierte Designer gibt, aber die Qualität der Stoffe und der Verarbeitung den Entwürfen meist schwer hinterherhinkt. Dieser Umstand ist der Vergangenheit des Landes geschuldet. Das Bewusstsein dafür ist aber da, und so bietet MATERIA etwas Besonderes an: Unter der Premiummarke MATÉRIEL entwerfen Jungdesigner jede Saison kleine Kollektionen, die vor Ort und online vertrieben werden. So können sich die Jungen erstmals profilieren und am Weltmarkt etablieren. Im Moment führt die Boutique Lika Chitaia, Aleksandre Akhalkatsishvili und Lado Bokuchava. materieltbilisi.com

Lika Chitaia

Aleksandre Akhalkatsishvili

Lado Bokuchava

