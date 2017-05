Matte Lippen in starken Farben

Hört, hört! Matt bemalte Münder in starken Farben sind um keine Aussage verlegen. Sie sind DAS Make-up- Statement der kommenden Saison.

Knallige Lippen verlangen nach einem makellosen Teint und weitgehend ungeschminkten Augen. Einzig die Brauen dürfen gestylt werden: Entweder natürlich wild oder gleich gebleicht wie bei Newcomermodel Impy bei VERSUS oben).

Bariton-Bordeaux: »Velvet Matte«-Lippenstift in »So Tango« von CHRISTIAN LOUBOUTIN, um €85,- über eu.christianlouboutin.com. Perfektes Pink: »Le Rouge Crayon de Couleur« in »N°7 Fuchsia« von CHANEL, um € 36,- exklusiv über chanel.com. Rasantes Rot: »Always On Matte Liquid Lipstick« in »Thrill Seeker« von SMASHBOX, um €23,99 bei Marionnaud. Orange is the new Pink: »Darling Clementine« aus der »Colour Rocker Lipstick«-Kollektion von MAC, um €21,-. Melodisches Magenta: »Art Stick Liquid Lip« in »Azalea« von BOBBI BROWN, um € 30,-. Lautes Lila: »Vice Liquid Lipstick« in »Firebird« von URBAN DECAY, um € 19,95.



