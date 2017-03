Memphis is back!

Memphis , die Designbewegung der 8oer-Jahre, feiert seine Auferstehung: Kunst, Architektur, Farbe – vereint in den wunderbarsten Schmuckkreationen internationaler Labels!

Trendgespür

Die Designbewegung »Memphis« entstand 1980 aus einer Gruppe junger Designer, darunter Nathalie du Pasquier, Matteo Thun und Ettore Sottsass. Die bunten Entwürfe lehnten sich gegen den strengen Bauhaus-Stil auf und revolutionierten das Design der 80er-Jahre. Eine Ästhetik, die bis heute inspiriert.

Ohrringe aus Messing, beschichtetem Plexiglas und Harz von SYLVIO GIARDINA, P.a.A. sylviogiardina.com »Circulus«-Brosche aus Cloisonné-Emaille, designt von Ettore Sottsass für ACME, um € 610,-. acmestudio.com Armreif aus Harz von MARNI, um € 170,-.net-a-porter.com

Clip-Ohrringe mit Schmucksteinen aus Glas, aus der »Memphis«-Kollektion von GRIPOIX, um € 315,-. gripoixparis.com »Large Satellite«-Ohrringe aus Silber mit Jaspis von PAMELA LOVE, um € 450,-.pamelalove.com »Oldbrish«-Halsreif aus goldfarbenem Messing von ISABEL MARANT, um € 190,-. net-a-porter.com

Ohrringe aus der »Lilac Facts«-Kollektion von BARBARA REISCH, um € 54,-. barbara-reisch.at Ohrringe von IVANA VUCINOVIC, um € 80,-. etsy.com »Wishbone«-Set aus drei Armreifen aus Harz von DINOSAUR DESIGN, um € 150,-. net-a-porter.com

Einzelstücke

Das Designstudio ACME arbeitete von Beginn an mit den Gründern der Memphis-Bewegung zusammen und vertreibt bis heute begehrte Originaldesigns aus der Feder von Ettore Sottsass & Co.

»Sioux«-Ohrringe von der Pariser Schmuckdesignerin JUDITH BENITA, um € 70,-. judithbenita.com »Atomic«-Kette aus Cloisonné-Emaille designt von Adrian Olabuenaga, produziert von ACME, um € 400,-. acmestudio.com

Fotos: Little Big Bell, Beigestellt

Merken

Merken

Merken

Merken

Merken