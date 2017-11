Beauty-Trend: Metallic Make-Up

Die Laufstege in dieser Saison waren nicht von einer Lidschattenfarbe gekennzeichnet. Es ist vielmehr eine Textur, die zum Schlüssel für Trend-Make-ups wird: Metallic.

Das Beste an metallic Make-Up ist, dass es endlich kein Stiefkind mehr in unseren Lidschattenpaletten gibt. Denn der Glamour wird mit der Verblendung vieler Nuancen gefeiert.

Visagistin Lynsey Alexander verwendete bei MICHAEL HALPERN unter der Foundation eine »Strobe Cream«, die durch das Make-up leuchtet. Bei den Augen bildet ein Kajal auf der Wasserlinie am oberen und unteren Lid die Basis, auf der die Metallic-Lidschatten aufbauen. Bronze und Gold glitzern vom inneren Augenwinkel bis zur Lidmitte und werden von Schwarz abgelöst.

Intensives Schwarz tuscht die wasserfeste Mascara »The Shock« von YSL, um € 29,50. Metallic-Pigmente mit matter Optik. Lippenstift »Color Sensational Matte Metallic« in »10 Pure Gold« von MAYBELLINE, um € 12,95. Für metallisch glänzende Lider: »677 Hypnotize« von DIOR, um €59,99.

