Mode auf den Punkt gebracht: Wenn sich Eleganz mit Glamour paart, ist dies selten praktisch. Ausnahmen bestätigen jedoch die Regel. Dieses Modell von Midnight Zero Zero weicht charmant vom scheinbar vorgezeichneten Weg ab.

Streetstyle-Ikone Ada Kokosar weiß, wie man trockenen Fußes und stilvoll durch den Regen wandelt, und gründete ein eigenes Schuhlabel namens Midnight Zero Zero. Der Clou an den extravaganten Heels: Sie sind alle mit PVC überzogen.

Mules um € 1 635,-, matchesfashion.com.