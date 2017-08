Mikro Trend: Birkin Basket

Ein Korb als Tasche wie Jane Birkin ihn trug? Ein Mikro-Trend, den wir uns genauer ansehen.

Den Sommer über sah man immer mehr Influencerinnen – vor allem französische – mit Retro-Birkin-Baskets. Wir haben uns auf die Suche nach einem aktuellen Design gemacht, das dem Original am meisten ähnelt; und wurden bei Little Doe fündig. Das Label wurde 2008 von Chase Cohl gegründet und fokusiert auf Designs abseits des Mainstream. Oft werden für die Kreation Vintage-Materialen verwendet. Auch die Designs versprühen einen Touch von französischem, romantischem Retro.

Der Praia Basket wird so getragen, wie Jane Birkin selbst es immer tat: Lässig und locker gestylt, am besten mit weißem T-Shirt, Jeans und einem Seidentuch im Haar. So stiehlt man sich ein letztes Stück Sommer in den Herbst!

Praia Basket von Little Doe um 250 Euro

Fotos von Jane Birkin by Getty Images

Produktfoto: Little Doe