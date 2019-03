Sie ist eindeutig gekommen, um zu bleiben: Schauspielerin und Sängerin Zendaya ist spätestens seit ihrer tollen Performance bei „The Greatest Showman“ in die A-Liga Hollywoods aufgestiegen! Doch auch in der Modewelt macht sich die schöne 22-jährige nun einen Namen.

Neben ihren Filmrollen hat Zendaya sich in der Modeszene einen Namen gemacht. Sie zierte die Titelblättern der renommiertesten Magazine und ist ein beliebter Gast am Red Carpet. Erst kürzlich wurde bekannt, dass Zendaya Coleman die neue Markenbotschafterin von Lancôme ist. Damit ist sie nun Teil eines außergewöhnlichen Star-Teams: Julia Roberts, Kate Winslet, Isabella Rossellini, Penelope Cruz, Lupita Nyong’o und Lily Collins zählen bereits zur Lancôme-Familie. “Es ist eine enorme Ehre eine Marke wie Lancôme vertreten zu dürfen und Mitglied eines solch unglaublichen Teams von Ikonen zu werden,” so Zendaya.

Jetzt ist auch das Ergebnis von Zendayas Kooperation mit Tommy Hilfiger da und wir müssen neidlos zugeben: Auch als Designerin ist die schöne Amerikanerin talentiert! Die TommyXZendaya Kollektion ist eine Hommage an starke Ikonen der amerikanischen 70er Jahre Popkultur, die Teil der „Battle of Versailles Fashion Show“ waren und auf den Catwalks ein klares Statement setzten. Die Looks sind geprägt von einem starken und selbstbewussten Charakter, klaren Schnitten sowie High Waist Jeans und Anzügen in warmem Beige, Navy und Cabernet Rot. Und: Die Präsentation ihrer Kollektion übernimmt die Schauspielerin freilich selbst.

Mit mehr als 54 Millionen Followern auf Social Media ist Zendaya derzeit einer der einflussreichsten und prominentesten Namen der Industrie. Sie ist ein Vorbild für ihre Generation und setzt sich für Bildung und ein positives Weltbild ein. Der Durchbruch gelang dem Kinderstar – von 2010 bis 2013 spielte sie in der Disneyserie „Shake it up“ mit – im Jahr 2017. Die Rolle der Zirkusartistin Anne Wheeler in “The Greatest Showman” an der Seite von Hugh Jackman und Zac Efron. Darin konnte sie ihre ganze Bandbreite zeigen: Schauspiel, Tanz und Gesang. Im selben Jahr ergatterte sie auch die weibliche Hauptrolle in Marvel’s “Spider-Man: Homecoming” neben Tom Holland, dessen Fortsetzung heuer in die Kinos kommen soll. Im Sommer 2019 wird sie außerdem in der HBO-Serie “Euphoria” zu sehen sein.