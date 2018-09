Weniger ist mehr, auch in der Kosmetik

Das Motto »Weniger ist mehr« hat nun auch die Kosmetikwelt erreicht. Minimalistische Pflege, dafür aber in hoher Konzentration, sollen die tägliche Pflegeroutine vereinfachen. Fazit: Minimaler Aufwand trifft auf maximalen Effekt.

Foto Schöttger Photography

Die Mode folgt dem Ruf des Minimalismus ja schon seit einigen Jahren. Die Idee dahinter: sich von Ballast zu trennen, Unnötiges aus seinem Leben zu verbannen, ohne dabei Verzicht zu empfinden. Diese »Strömung der Reduktion« ist zu einem Lifestyle geworden, der auch das Badezimmer erreicht hat. Dort weniger Tuben und Tiegel zu haben passt zum Trend, aber die wachsende Zahl an Menschen mit sensibler Haut ist wahrscheinlich ein noch nachvollziehbarerer Grund für den neuen Beauty-Minimalismus.

Minimalistische Kosmetik

In vielen Luxuscremes finden sich bis zu 80 verschiedene Inhaltsstoffe. In Kombination mit Lotionen und Seren belasten viele Frauen ihre Haut täglich mit Hunderten von Ingredienzien. Kaum verwunderlich, dass oft nicht der gewünschte Glow das Ergebnis ist, sondern sich die Haut mit Rötungen und Irritationen gegen das Bombardement aus unterschiedlichsten Zutaten wehrt. Der Wiener Dermatologe Dr. Babak Adib (wien-hautarzt.com) weiß: »Viele Pflegeprodukte sind aufeinander abgestimmt, aber je mehr Inhaltsstoffe verwendet werden, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Substanz dabei ist, die eine allergische Reaktion hervorruft.« Zudem sei die Haut vieler Frauen schlicht überpflegt.

Genau hier setzt der Trend zum Beauty-Minimalismus an: Die Anzahl der Inhaltsstoffe wird auf das Notwendigste reduziert, die Pflegeroutine wird vereinfacht. Vor allem junge Beautylabels sind auf diesen Zug aufgesprungen, aber nicht nur diese: So lancierte Chanel vor zwei Jahren mit der »Solution 10« eine Pflege mit gerade einmal zehn Ingredienzien. Bei der deutschen Marke Five werden höchstens fünf verschiedene Zutaten verwendet, um Haut und Haar zu pflegen, das spanische Label Le Pure hat überhaupt nur 13 verschiedene Produkte im Programm, mit jeweils nicht mehr als 25 Wirkstoffen. Doch diese Zahlen allein sind keine Garantie für gute Verträglichkeit. Babak Adib: »Produkte mit vielen Ingredienzen enthalten oft nur minimale Mengen des jeweiligen Stoffs. Durch eine geringere Anzahl an Wirkstoffen ist natürlich ihre Konzentration erhöht. Auch das kann eine Reaktion hervorrufen. Es gibt also nicht das eine Mittel für alle.« So bleibt uns also auch beim neuen Minimalismus die Suche nach den passenden Produkten nicht erspart.

Setzt auf die Wirkung von Superfoods: »Microalgae Essence« mit Spinat und Maquibeere von Skin-Regimen wirkt nach der Reinigung belebend, entzündungshemmend, gibt der Haut Feuchtigkeit und duftet erfrischend, um €59,-, skinregimen. com. Beim »Moisture Serum -Soft & Glossy Hair« setzt Five lediglich auf die Inhaltsstoffe Squalan (aus Oliven, als Alternative zu Silikon) und ätherisches Neroliöl, um €29,90, fiveskincare.at. »Perfection Illumination« von Le Pure ist eine Make-up-Creme auf rein pflanzlicher Basis mit porenverfeinernder Wirkung. Um €85,-, erhältlich bei Kussmund, kussmund. wien. Das »Mask Serum« von Demarés regt die Kollagenbildung der Haut an, Mandelöl und Sheabutter wirken stärkend. Um €95,-, erhältlich bei Nägele & Strubell, naegelestrubell. at.

Die Basis des reinigenden »Micellar Cleansing Water« von Bioeffect ist isländisches Quellwasser, das mit feuchtigkeitsspendenden Inhaltstoffen angereichert wurde, um €32,50, bioeffect.de. Mit dem »Super Serum« von Ecooking lassen sich trockene Haut und feine Fältchen dank des Feuchtigkeitsboosters Hyaluron bekämpfen. Erhältlich etwa bei nichebeauty.com. Der »Glow Juice« der deutschen Marke Lovely Day ist ein Nährstoffcocktail für die Haut. Er enthält Mineralpigmente, die den Teint sofort frischer und leuchtender erscheinen lassen, um € 25,-, lovelydaybotanicals.com.