Aus dem Mode-Alltag geplaudert

Einmal im Monat schreibt Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer über ihren Alltag als Modejournalistin. Heute plagt sie der Hunger. Und die Frage: Wie viel Essen ist erlaubt? Hier ist nicht die Rede von Kalorien, Tagesrationen, Diäten oder Co, sondern dem strengen Essens-Codex der Modejournalisten.

Seit Jahren hält sich hartnäckig folgendes Gerücht. Chefredakteurin A, allseits bekannt und gefürchtet (aber ganz ehrlich: ob ihrer Expertise von mir sehr geschätzt), hat in ihrer Zeit als Leitung eines der größten deutschsprachigen Modemagazine eine goldene Regel aufgestellt. An die sich alle ihre Mitarbeiter halten mussten, quasi also in den sauren Apfel beißen: Auf Presseterminen darf nicht gegessen werden. Nicht mal der zitierte Apfel, wohlgemerkt (wobei, das ist sowieso nicht besonders „très chic“).

Nun kann man von dieser Regel halten was man will, ich konnte sie leider nie verifizieren. Es stimmt schon, dass ich ihre Redakteure noch nie essen sah, aber vielleicht ist das auch der jeweiligen, strengen Diät geschuldet, immerhin sind gefühlt 50% der Mode-Redakteure Ex-Models. (Die andere Hälfte setzt sich übrigens aus Aristos oder Kindern von furchtbar bekannten Leuten zusammen. Natürlich verallgemeinere ich etwas …).

Anti-Diät

Meine Diät sieht hingegen meistens so aus: Den Büroalltag durchhetzen, selten den Chefsessel verlassen, noch seltener was trinken, geschweige denn essen. Kündigt sich dann ein Pressetermin an, nehme ich gern jedes Häppchen willkommen entgegen. Manchmal, wenn der Hunger ganz schlimm ist, darf´s sogar der böse Weizen sein. Offensichtlich haben meine österreichischen Kollegen den gleichen Alltag, denn PR-Leute von Paris bis Mailand sind sich einig: „Die Journalisten aus Österreich, mei, die haben halt so einen herzhaften Appetit. Gell?“ Das ist ja nicht unbedingt das, wofür man als österreichische Modejournalistin bekannt sein möchte.

Da hab ich mich also bei meinem Kollegen B auf einer Stehparty schlau gemacht. Während er sich gerade das fünfte Appetithäppchen in den Mund schob (er hat einen furchtbar anstrengenden Chefposten), überrollte ich ihn mit meiner Frage. Die Antwort kam gefühlt drei Minuten später (liegt wohl daran, dass er gerade total auf die F.X.Mayr-Kur schwört, da muss man lange kauen). Vielleicht dachte er sich auch hin an unseren letzten gemeinsamen Paris-Aufenthalt und zurück. Seine Antwort: Journalisten dürfen in Wirklichkeit alles essen und so viel sie wollen, nur müssen sie dabei möglichst kompliziert sein. Oder besser: den Verzicht gut konzipieren.

Menü-Leitfaden

Sprich: Du kannst essen was du willst, solange du ein Gourmet-Faschist bist. Mindestens eine Unverträglichkeit sollte man sich in diesem Fall also unbedingt heranzüchten, dennoch immer an einer besonderen Ingredienz herummäkeln und den Kellner nicht auf Trab, sondern Galopp halten. Gottseidank, trinke ich seit Jahren meinen Kaffee stets auf die gleiche Art: tiefschwarz und mit drei Eiswürfeln gespickt. So habe ich das Gefühl, zumindest irgendwas richtig gemacht zu haben.

Nur auf Alkohol sollte man nicht verzichten. Hat Freundin C aka PR-Guru mal probiert. Da wurde ihr sofort ein Problem nachgesagt. Und mir eine Schwangerschaft. Auf das trink ich jetzt mal! Zum Wohl!