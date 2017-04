Die weiße Bluse im Test

Es ist ein Klassiker, den jede Frau zuhause haben sollte: die weiße Bluse. Ob mit Kragen oder ohne, edle Seide oder simple Baumwolle. Ganz so einfach ist es aber leider nicht damit. Warum Melanie Gleinser-Moritzer gut lachen hat. Und Sandra Keplinger sich bei diesem Thema bisher die Haare raufte, lesen Sie hier.

Weißes Wunder

Sandra Keplinger:

Es gibt einen Grund, warum ich nie Blusen trug. Kein Designer – und schon gar nicht große skandinavische Modeketten – schneidern Blusen für große Oberweiten. Das Blusen-Tragen scheint den andogynen Körpertypen vorbehalten zu sein. Gut, ich will nicht unfair sein: Mit einem Cup weit jenseits der Größe E ist man ein Sonderfall. Trotzdem ist es deprimierend in der Umkleidekabine festzustellen, dass eine Größe 44-46 halt doch nicht das Wahre ist. Die Bluse mag zwar nicht mehr spannen, oder ein Knopf ungewollt aufspringen, dafür sieht der Rest wie ein großer Sack aus. Wirklich nicht cool, wenn man 163cm klein ist.

Das mit dem Knopfaufspringen ist übrigens nicht metaphorisch gemeint. Oft genug habe ich mich in Blusen gezwängt, indem ich meinen Rücken krumm gemacht habe und dachte: Wenn ich den ganzen Abend so durchhalte, wird’s schon gehen! Zu blöd, dass meine Oma mich immer gezwungen hat, eine aufrechte Haltung zu bewahren und das (glücklicherweise) eine Selbstverständlichkeit geworden ist. Das bedeutet bei spannendem Blusenknopf aber auch: eine falsche Bewegung, und der Knopf ist offen. Und das Hauptproblem liegt hierbei nicht im Akt des Sich-Wieder-Zuknöpfens, sondern eher darin, dass man den Faux Pas selbst nicht bemerkt. Wenn dann alle Blicke in Richtung Dekolleté wandern und sich im Idealfall eine fremde Seele dazu erbarmt, einen auf das Debakel hinzuweisen, will man am liebsten im Boden versinken. Und ja, es ist mir nicht nur einmal passiert.

Das traurige Resultat war bis vor Kurzem: Ich trug auch zu eleganten Anlässen Baumwollshirts zum Blazer. Ich hasse es, aber es ist die einzig offensichtliche Wahl. Im Winter funktioniert Gott sei Dank ein schwarzer Rolli aus Merino-Wolle. Dass ausgerechnet die SS17 H&M Studio Kollektion die endgültige Lösung des Problems bringen würde, hätte ich nicht erwartet. Sie brachte mir ein göttliches Geschenk: eine weiße Rüschenbluse aus feinem Seidenmix, die fast rückenfrei ist. Die Rückenteile sind am Kragen schräg zusammengenäht und fallen locker nach unten – keine Ziehen mehr! Ich bin mir nicht sicher, ob das kritisierte großen Modehaus Frauen wie mich im Sinn hatte, als sie das Teil designten. Aber sie haben diese Baumwollshirt-Trägerin sehr glücklich gemacht.

Nicht ohne meine Streifen!

Melanie Gleinser-Moritzer:

Naturgemäß tue ich mir leichter, mit der weißen Bluse. Der einzige Umstand, der gegen die weiße Bluse spricht: Ich mag sie einfach nicht. Fühl mich gleich so spießig und an meine Mutter erinnert. Kind, die Uniform! Nein, weiße Blusen sind also naturgemäß nichts für mich. Als exaltierter Mensch schätze ich Schlupen, Rüschen, viel Farbe und manchmal sogar Volants. Zugegebenermaßen ist das nicht immer besonders alltagstauglich. Die Modetussi in mir, muss nicht immer plakatik auf der Brust sitzen. Deshalb greife ich in letzter Zeit doch ab und an zur Bluse. Meiner Business-Uniform (Ja, Mama, du hattest Recht) ist es geschuldet, dass ich bei manchen Events auch als die Chefin und nicht nur die Mode-Tant´ wahrgenommen werde. Gut so.

Ganz ohne Details geht es aber trotzdem nicht. Einem französichen Label sei dank, trage ich nun auch Bluse mit gutem Gewissen. Und grinse in mich hinein: Die Rafinesse ist nicht auf den ersten Blick ersichtlich, aber sehr wohl da. Der Unterschied liegt im Detail: schwere Seide, die wunderbar (schmeichelhaft) fällt. Revers, Manschetten und Co sind sophisticated, dezente Drucke verleihen den letzten Schliff. Streifen, die dünn nach unten fallen und kaum auffallen machen mich glücklich – optisch schlänker und überhaupt ist das Thema Styling damit passé. Denn hiermit erübrigt sich alles andere. Übrigens: die Bluse wird – Achtung! ich enthülle das Label nun – bei EQUIPMENT zur passenden Hose kombiniert, dementsprechend bin ich im Siebten-Blusen-Himmel. Hier meine drei Lieblingslooks: