Modemutig!

Frau muss nicht nach Mode aussehen, um in der Mode zu arbeiten. Oder um selbst Mode zu machen. Chefredakteurin Melanie Gleinser-Moritzer (re.) und Online-Redakteurin Sandra Keplinger (li.) können ein Liedchen davon singen. Eine Hymne geht an dieser Stelle an ihren Witz und Selbstironie mit der sie ab sofort gemeinsam darüber berichten wie Frauen abseits der Norm mit Trends umgehen.

Kapitel 1

Sandra Keplinger stellt sich vor:

Wofür andere Frauen tausende Euro ausgeben, ist bei mir Gottgegeben: Eine große Oberweite. Und wenn ich sage groß, dann meine ich groß. Menschen sind oft ungeniert, wenn sie meine Brüste sehen. Egal ob Männlein oder Weiblein: Meine Umfang ist oben herum so massiv, dass es legitim erscheint nach meiner BH-Größe zu fragen. (Was ich übrigens sehr unhöflich finde). Oft entsteht ein Ratespiel: „Sicher Doppel-D, nein E!“ rufen sie wild durcheinander, was mir nur ein müdes Lächeln entlockt. Doppel-D hatte ich in der Unterstufe, seitdem hat sich viel getan.

Meine BH-Größe liegt jenseits der Vorstellungskraft vieler Menschen. Dazu gehören ärgerlicherweise Lingerie-Erzeuger und Einkäufer. Soviel will ich verraten, meine Unterbrustumfang liegt bei 75 – einer Größe, die als durchschnittlich bezeichnet werden darf. Genau da liegt das Problem: umso höher die Differenz zwischen Unterbrust und Brust, desto höher klettern wir im Alphabet bei den Cups.

Unterwäscheerzeuger gehen davon aus, dass große Brüste ein gewisses Übergewicht voraussetzen. BHs in Größe 90E bekommt man in gut sortierten Übergrößen-Geschäften ohne Probleme. Wenn man drauf steht, in Unterwäsche wie die eigene Oma gestylt zu sein, ist das natürlich kein Problem.

Meine Größe lässt aber in diversen Lingerie-Läden die Verkäuferinnen ratlos. „Gibt es nicht“, „produzieren wir nicht“ – und einmal sogar „Sie können echt nicht erwarten, dass wir so eine Größe führen, die hat ja niemand“. Offensichtlich schon.

Dass hier eine Marktlücke darauf wartet, gefüllt zu werden, wird glücklicherweise offensichtlicher – es gibt sogar schon zwei Geschäfte in Wien, die auf Fälle wie mich spezialisiert sind. (Wer in Tirol lebt, hat leider Pech). Trotzdem sind Dessous und Swimwear in großen Cups vorläufig eine Nische. Nicht, weil es so wenig Frauen mit großer Oberweite gibt, sondern weil uns suggeriert wird, dass wir zwingend in die Norm passen müssen und als Resultat fast immer die falsche Größe tragen.

Zumindest hat Intimissimi mittlerweile verstanden, dass eben nicht jede Frau Größe B trägt. D gilt dort als großer Cup. Hmm. Da ist es wieder, mein müdes Lächeln.

Kapitel 2

Melanie Gleinser-Moritzer stellt sich vor:

Ein Glück, dass ich in der Mode arbeite. Es war eine himmlische Fügung, wohlgemerkt. Denn als schüchternes Mädchen in einem Tiroler Bergdorf (Innsbruck) lebend, da war das Leben kein Honiglecken. Bereits mit 15 über 180 Zentimeter groß, dünn wie Twiggy und mit einem Selbstbewusstsein ausgestattet, das deutlich noch dünner war … ja, was soll ich sagen? Ach ja, zu dieser Zeit eröffnete der erste H+M, die Auwahl war dementsprechend spährlich, meine modischen Ambitionen hingegen groß.

Ich war quasi ein Fehler im System, auf den ich ständig aufmerksam gemacht wurde: Zu groß! Zu groß! Mein Glück: eine stilsicher Mutter und relativ kleine Füße. Alles andere hätte mich wohl umgebracht. Die Hosen prinzipiell stets zu kurz, die T-Shirts alle bauchfrei (was in den 90er Jahren des letzten Jahrhunders ja kein Übel war, in meinen Augen hingegen schon) und diese süßen, niedlichen Jung-Mädchen-Kleider, die alle unter der Brust abgesteppt waren …

Damals träumte ich mich in eine Welt, in der ich die Mode-Expertin bin, und sowieso alles besser weiß als meine vermaledeiten Schulkollegen, ja! Matthias, du bist gemeinst!

Bis zu diesem Status sollte es aber noch gut zwei Jahrzehnte dauern. Zwischenzeitlich ging ich auf die Suche nach Jeans-Hosen in Länge 36, Pullover mit Extra-Langen-Ärmeln und entdeckte den Oversize-Look für mich. Denn kauft man ein deklariertes Oversize-Teil in kleinster Kleidergröße, dann hat man vielleicht Glück und es fällt ausnahmsweise bis unter die Taille.

Auch die tollen Vintage-Stücke meiner Mutter waren eine große Hilfe. Damals war der Ausdruck Vintage noch nicht geboren, eine Affinität dafür spürte ich allerdings schon mit jungen 15 Jahren. Und die Frage plagte mich: Was war los in den 80er Jahren? Warum fiel da alles etwas länger aus als in den grellbunten Neunzigern? Mama´s Leinen-Sakko von Donna Karen trage ich übrigens heute noch gerne – und auf diesem Bild.

Zwischenzeitlich hat sich viel getan, aber meiner Meinung noch nicht genug: Das Konzept 7/8-Hosen und rauf gekrempelte Ärmel lebe ich noch heute. Was aus Not entstand gehört heute zu meinem Signature-Look. Aber auch wenn ich auf den Fashion Weeks kaum auffalle, weil da viele große Frauen (in Tirol hieß es übrigens noch „überdimensional“, lieben Dank an dieser Stelle übrigens nochmals DAFÜR) die Szenerie bevölkern, Designer denken Größe immer noch zu wenig mit. Viele lieben es, einen Look zu kreeieren, aus dem man wie rausgewachsen wirkt, aber mal ganz ehrlich: Wer will denn wirklich danach aussehen? Ich jedenfalls nicht. Deshalb mache ich nicht zwingend jeden Trend mit – und diesen schon gar nicht. Stattdessen schaue ich Richtung Norden. In Skandinavien zelebriert man einen Minimalismus, der Größe gut aushält. Geistige, versteht sich.