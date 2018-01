Schmuck Trend: Modern Punk

Die Modern Punk Bewegung rund um Vivienne Westwood, Malcom McLaren und die Sex Pistols feiert ein schmuckes Comeback. Merkmale wie Sicherheitsnadeln oder Gliederketten werden dabei aufsehenerregend neu in Szene gesetzt.

Punk is not dead: Wenn High Fashion auf Punk– Allüren trifft: Manchmal genügt es, ein Element der Subkultur der 70er- Jahre einfließen zu lassen.

God save Queen Donatella: Halsbänder, Statement-Make-up, zerzauste Mähnen und wildes Layering: Bei VERSUS VERSACE sah man diese Saison gleich einige der typischen Punk-Elemente, die mit sportlichen Looks in Signalfarben zeitgemäß interpretiert wurden.

Armspange aus vergoldetem Messing, von BALMAIN, um €420,-. mytheresa.com »Chain Ring« mit Emaille-Stern von JANE KØNIG, um €60,-. janekoenig.de Armreif »Chikka« aus 18-Karat-Gold, von INA BEISSNER, P. a. A. inabeissner.com Ohrring aus 14-Karat-Gold, von LOREN STEWART, um €130,-. lorenstewart.com

Tattoo Choker aus gehämmertem Metall, von KENNETH JAY LANE, um €60,-. kennethjaylane.com Ringe im 4er-Set, von MAISON MARGIELA, um € 400,-. stylebop.com Ohrstecker »Flake« aus oxidiertem Silber, von SOFIE LUNØE, um €110,-. sofielunoe.com »Staple« Ear Cuff aus geschwärztem 18-Karat-Gold mit Diamanten, von REPOSSI, um €8 700,-. net-a-porter.com

Kette »Open Up« aus Sterlingsilber, vom norwegischen Label T / RAW, um €110,-. t-raw.com »Graduated Link Necklace« aus Sterlingsilber, aus der Kollektion »Tiffany City HardWear« von TIFFANY, um €1 700,-. tiffany.at »Rockstud«-Choker aus Leder, von VALENTINO, um €210,-. mytheresa.com Ring »Totenkopf Love, Faith, Hope« aus Sterlingsilber, von THOMAS SABO, um €139,-. thomassabo.com Lederarmband von ALEXANDER MCQUEEN, um €190,-. mytheresa.com