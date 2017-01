Möbel und Accessoires in Rosa und Rot

Zwei Farben, die sich neuerdings blendend verstehen: Rosa und Rot . Für diesen Einrichtungstrend müssen Sie nicht länger die rosarote Brille aufsetzen.

Nahtmuster-Teppich »Trace«(140 cm x 195 cm) aus Wollgemisch von NORMANN COPENHAGEN. Gesehen um €540,-. normann-copenhagen.com Schlüsselanhänger »Bag-Bug Backpack« von FENDI. Gesehen ab €800,-über stylebop.com. Das »Soft Modular Sofa« von VITRA wurde von Jasper Morrison entworfen. P. a. A. vitra.com

Sitzmöbel-System »Maji« von ADRENALINA, P. a. A. adrenalina.it Sessel »Beso«(spanisch für »Kuss«) von ARTIFORT, P. a. A. artifort.com Sessel »freistil 173« von ROLF BENZ ist mit Stoff-oder Lederbezug erhältlich. Preis: € 499,-. freistil-rolf benz. com





Windlicht »Kastehelmi« aus Glas von IITTALA, ab € 40,-. iittala.com Aufbewahrungsboxen von NOMESS CPH. Erhältlich im 3er-Set um € 18,-. nomess.dk Sessel »Nora« von Michael Schmidt für BROSS, P.a.A. bross-italy.com Gummibärchenbande: Zum Loungemöbel »Oppo« von BLÅ STATION gesellt sich jetzt die Pouf-Familie »Pucca«, P. a. A. blastation.com

