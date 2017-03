Fashion goes Furniture

Alle Möbeltrends der Modehäuser mit Tradition

Italienischer Samt

Samt hält nun in Form von opulenten Tapeten und schicken Polstermöbeln Einzug in unsere Wohnzimmer. Vor allem italienische Modehäuser wie ETRO oder GIANFRANCO FERRÉ schwören auf den zart schimmernden Stoff.

Samtsofa »Peggy« aus Birkenholz, mit Pölstern aus Chenille-Jacquard, von GIANFRANCO FERRÉ, P.a.A. gianfrancoferrehome.it

Djungel Feeling

Blätterwald und wilde Tiere: Mit exotischen Prints entführen die Sitzmöbel von VERSACE, CAVALLI und Co. in den tropischen Dschungel.

»Davis Armchair« von ROBERTO CAVALLI HOME, P.a.A. robertocavalli.com Sofa »Gimme Shelter« von DIESEL LIVING, in Zusammenarbeit mit MOROSO, um € 4600,-. diesel.com

Satte Töne

Cozy Farben wie Violett, Mitternachtsblau und Petrol sorgen für Gemütlichkeit und Harmonie. Grafische Muster in kuscheligem Kaschmir à la HERMÈS geben dem Trend eine Extraportion Chic.

Plaid »double Horse« aus Kaschmir und Seide von HERMÈS, um € 3150,-. hermes.com »Constellation«-Poufs von FENDI CASA, um € 3630,-. fendi.com

Schokoladenbraun

Achtung, Heißhunger auf Süßes nicht ausgeschlossen! Denn die Möbel von ARMANI und TRUSSARDI hüllen sich jetzt in dunkles Schokoladenbraun. Buon appetito!





Sessel »Larzia« aus Eschenholz und weichem Leder von TRUSSARDI CASA, P.a.A. luxurylivinggroup.com

ZARTE VERSUCHUNG Geschirrset aus Keramik von ARMANI CASA, ab € 26,-. armanicasa.com

