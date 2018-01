Mondscheinbazar 2018

– WERBUNG –

Kreativ ins neue Jahr

Der beliebteste Nachtflohmarkt Wiens öffnet am Samstag, 27.01.2018 wieder seine Pforten. Dann kann wieder geschmökert, geshoppt, gebummelt, gechillt und gestöbert werden, was das Zeug hält! Wir verlosen 5x 2 Tickets.

Kreativ ins neue Jahr: am 27.1.2018 öffnet der Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei seine Türen. Studenten, Sammler, Familien, Singles, junge und junggebliebene, Trödel- und Designfans sind zum Schmökern und Verkaufen bei musikalischer Unterhaltung eingeladen.

Das Event bietet außerdem eine Plattform für Kunst- und Kulturschaffende.

Eine interessante Mischung an Ausstellern verkaufen beim Mondscheinbazar Alltägliches von Kleidung über Schallplatten bis hin zu angesagten Unikaten aus dem Dachbodenfundus.

Die Mondscheinlounge sorgt in relaxter Atmosphäre mit Drinks für Stimmung. Im Outdoor- und Indoorbereich wartet eine handverlesene Auswahl an Food Trucks auf euch.

Wir verlosen 5×2 Tickets für den Mondscheinbazar am 27.1.2018. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 21.1.2018

Alle Infos auf einen Blick:

Wann: Samstag, 27.1.2018

Wo: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

Eintritt: € 3,-, Kinder bis 12 Jahre kostenlos

Weitere Infos unter mondscheinbazar.at