Mondscheinbazar im Oktober

Tickets zu gewinnen

Bald ist es wieder soweit: Am 20.10. lädt der Mondscheinbazar in der Ottakringer Brauerei wieder zum Stöbern und Entdecken ein. Der Nachtflohmarkt Nummer eins ist mittlerweile nicht mehr aus dem Wiener Nachtleben wegzudenken. Studenten, Sammler, Familien, Kids, Junge und Junggebliebene, Trödel- und Designfans und Bobos sind wieder zum Schmökern und Verkaufen bei musikalischer Unterhaltung eingeladen.

Eine interessante Mischung an Ausstellern verkaufen beim Mondscheinbazar Alltägliches von Kleidung über Schallplatten bis hin zu angesagten Unikaten aus dem Dachbodenfundus.

Die Mondscheinlounge sorgt in relaxter Atmosphäre mit Drinks für Stimmung. Im Outdoor- und Indoorbereich wartet eine handverlesene Auswahl an Food Trucks auf euch.

Wir verlosen 5×2 Tickets für den Mondscheinbazar am 20.10.2018. Einfach hier am Gewinnspiel teilnehmen.

Teilnahmeschluss: 14.10.2018

Alle Infos auf einen Blick:

Wann: Samstag, 20.10.2018

Wo: Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

17-23 Uhr

Eintritt: € 3,-, Kinder bis 12 Jahre kostenlos

Weitere Infos unter mondscheinbazar.at

