Moschino x Powerpuff Girls

Coole Cartoons! Jeremy Scotts Affinität für Pop-Kultur ist legendär, wesentlicher Teil natürlich auch Comics. Ganz speziell dem Heldinnen-Trio Powerpuff Girls widmet er seiner aktuellen Kollektion für Moschino gleich mehrere Stücke.

Kult um Comics

Was Jeremy Scott anfasst wird zum Bestseller – das gilt vor allem für seine ausgefallenen Entwürfe bei Moschino.

Es scheint fast so, als hätte er im Vergleich zu seinen Kollegen einen Freibrief: Nichts ist zu verrückt oder plakativ.

Selbiges gilt auch für die aktellen Designs die der Cartoon-Serie Powerpuff Girls Tribut zollen.

Bubbles, Buttercup und Blossom

Für all jene, die mit dem 90er-Jahre Comics nicht vertraut sind: So heißen die Hauptsdarstellerinnen der Serie. Kultstatus genießen sie vor allem in den USA und dem asiatischen Raum.

Phone-Cases um € 48,-, Badeanzug um € 230,-, Cardigan um € 448,- und Buttercup‘ Canteen Crossbody Bag um € 720,- bei moschino.com.

Dank Moschino wird sich die Fan-Gemeinde wohl nochmals deutlich vergrößern, auch prominente Fashionistas wie etwa Chiara Ferragni haben sich schon ihre Favoriten gesichert. Angeblich plant Cartoon Network sogar eine Wiederaufnahme. .

Die passende Gaderobe kann man jedenfalls bereits jetzt kaufen.

Chiara Ferragni beim The Powerpuff Girls x Moschino Launch in West Hollywood.