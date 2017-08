Spirit & SPA: Das Mountain Resort Feuerberg

Spirit & SPA im Mountain Resort Feuerberg: Diese Urlaubsphilosophie ergibt sich wie von selbst durch die Lage auf einem sanften Sonnenplateau knapp unter dem Gipfel der Gerlitzen-Alpe.

Das unverwechselbare Panorama der Kärntner Seen in Kombination mit einer vielfältigen Spa-Anlage inklusive eines Almsees, um nur eine Besonderheit hervorzuheben … Inspiration für Geist und Körper. Auch für besondere Menschen, die jedes Jahr das Angebot bereichern: Philosophen, Musiker, Künstler, Spitzensportler, Mönche oder Geschichtenerzähler. Sie alle bezaubern die Gäste mit spannenden und gehaltvollen Programmen, genannt »Spirit am Berg«, für Alt und Jung.

Die Bergwelt um das Resort ist ein idealer Ort, um die Natur der sanften südlichen Alpen zu erleben. Auf 1765 m Seehöhe auf einem großen Almplateau liegt das mehrfach ausgezeichnete 4*-Wellness-Resort: 60 Zimmer im Wellnesshotel sowie 56 romantische Chalet-Appartements im Almhüttendorf. Dazu eine der schönsten Spa-Anlagen Österreichs (3 Lilien im Relax-Guide) auf 2500 m² mit solartemperiertem Naturbadesee (Juli–August), 4 Innen- und Außenpools, 9 Saunen, 12 Ruheoasen, Fitnessraum, Wellness-Zentrum mit Massage und Beauty und ein vielfältiges Aktiv-Programm, Kinder-Erlebniswelt und Kinderbetreuung.

Mountain Resort Feuerberg

9551 Bodensdorf, Tel.: +43 4248 2880, kontakt@hotel-feuerberg.at

www.hotel-feuerberg.at