Auf Schatzsuche im Unterwasserdschungel: Seepferdchen, Krebse und Co wagen den Sprung ins Trockene und verschönern unsere Sommeroutfits

Was wäre der Sommer ohne den Gedanken an Sonne, Strand und Meer? Kein Wunder also, dass Schmuckstücke mit Muscheln, Perlen und Co ein Trend sind, der jedes Jahr wiederkehrt. Wer sich an der Côte d’Azur, der Costa Smeralda oder in den Hamptons bewegt, der muss sich auch mit dem passenden Schmuck ausstatten, denn so präsent wie diese Saison hat man die Meeresbewohner aber schon lange nicht mehr gesehen.

Fangfrische Muscheln

Kette »Gipsy Scallop« vom Wiener Label We Are Flowergirls, um €40,-, weareflowergirls.com. Armspange aus 18-Karat-Gold mit Diamanten von Yvonne Leon, um €3 500,-, yvonneleon.com. Korallenclips und Anhänger mit Brillanten von Juwelier Neuwirth, um €2 780,- sowie € 1 490,-, neuwirth.co.at. Ring mit Kunstperle von Oscar de la Renta, um €208,-,net-a-porter.com.

Korallenriff

»Darling«-Ohrring mit Diamanten und Koralle von Rebekka Notkin, P. a. A., rebekkanotkin.com. Ohrclips mit Emaille und Kristallen von Kenneth Jay Lane, um €105,-, kennethjaylane.com. Muschelohrringe von Tara Jarmon, um €85,-, tarajarmon.com.

Catch of the Day beim Juwelier: Seepferdchenanhänger und Seesterne

»Starfisch«-Brosche aus Sterlingsilber von Elsa Peretti für Tiffany, um €620,-, tiffany.at Kette aus 18-Karat-Gold mit Diamanten von Libélula, um €1390,-, libelula-studio.com Kette mit Kristallen von Swarovski aus der »Ocean«-Kollektion, um €119,-, swarovski.com