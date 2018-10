– WERBUNG –

Heiraten im MuseumsQuartier Wien

Feiern Sie Ihre Traumhochzeit in einem einzigartigen Ambiente und machen Sie den schönsten Tag Ihres Lebens zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Im MQ trifft historische Architektur auf modernes Design – speziell für Brautpaare, die eine romantische, aber trotzdem moderne Trauung oder Hochzeitsfeier planen, bietet das MQ den perfekten Rahmen! In den ehemaligen kaiserlichen Hofstallungen stehen verschiedenste Räumlichkeiten für standesamtliche Trauungen, die Agape oder die anschließende Hochzeitsfeier zur Verfügung.

Barocke Suiten

Die Barocken Suiten befinden sich im Fischer-von-Erlach-Trakt oberhalb des Haupteingangs. In den ehemaligen Prunkräumen stehen auf 190 m2 drei Räume für die Zeremonie zur Verfügung. Sie bieten Richtung Innenstadt einen atemberaubenden Blick über das Kunsthistorische und Naturhistorische Museum sowie auf der Rückseite einen Balkon mit Blick auf den MQ – Innenhof.

Ovalhalle

Der ovalförmig angelegte Raum, in dem einst die Prachtpferde des Kaisers untergebracht waren, ist durch seine besondere Form eine der beliebtesten und vielseitigsten Eventlocations im MQ. Mit vier markanten Säulen, die das barocke Gewölbe stützen, ist die Ovalhalle eine prachtvolle Kulisse für standesamtliche Trauungen und Hochzeitsfeiern.

Arena21

Das für das MQ typische Aufeinandertreffen von historischer und moderner Architektur wird in der Arena21 besonders deutlich. Im kaiserlichen Fischer-von-Erlach-Trakt gelegen, präsentiert sich die Arena21 als moderner, perfekt konzipierter Veranstaltungsraum in barockem Ambiente.

Um Ihren besonderen Tag so schön wie möglich zu gestalten, beraten wir Sie gerne in der Planung und Organisation Ihrer Trauung.

Kontakt:

Petra Gräftner

Tel.: +3/1/523 58 81-1743

E-Mail: event@mqw.at

event.mqw.at/heiraten/