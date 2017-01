Must haves für Kitzbühel

Es wird bitter kalt am kommenden Hahnenkamm-Wochenende. Sportlich ambitionierten Fashionistas stellen wir an dieser Stelle unsere Must-Haves vor. Für aufregende Stunden auf der Streif. Fazit: Diese Looks sind definitiv Goldmedaillen-verdächtig!

Die wichtigste Lektion zuerst: Drunter ist das neue Drüber. Das beweist auch Über-Fashionista Giovanna Battaglia. Und stellt auch en suite das It-Label der Saison vor: PERFECT MOMENT. Idealerweise wird der Look nur teilweise bzw. einseitig kombiniert, also entweder mit Jacke oder Schlabberhose. Der Jumpsuit ist zwar als Underwear gedacht, will aber in diesem Fall unbedingt sichtbar bleiben. Die überdimensionalen Accessoires (in diesem Fall die Haube, gerne aber auch extravagante Boots) gehören aber in jedem Fall dazu und runden den Look ab.



Best of Outdoor in Kitzbühel

Wie heute ein Outdoor-Look funktioniert, zeigt auch an dieser Stelle exemplarisch Giovanna Battaglia vor. Idealerweise werden alpine Elemente wie Bergschuhe mit kräftigen Farben kombiniert, die das rustikale Thema auffangen. Sprich: Rot, Schwarz, Weiß trifft auf sattes Cognac-Braun. Viele Labels, die in Städten wie New York oder London zuhause sind, flirten mit dem kitschigen Bergpanoramen der hiesigen Natur und bieten in dieser Saison eine Version der klassischen Bergschuhe an. Unser Lieblingsmodell stammt übrigens von Rag & Bone. Auch gut: Gerade in der modernen Wintermode werden immer wieder die „goldenen Zeiten“ der Skiwelt zitiert. Will heißen: die 70iger Jahre. Deshalb darf an dieser Stelle nie MOON BOOT und Moncler fehlen! PS: Auch die gute alte Steghose ist zurück!

Auch gut: Pullover erscheinen in dieser Saison besonders versiert, mit Puffärmeln, grob gestrickt, Fransen und wilden Motiven. Besonders modern und zeitgleich süß wirkt der Look mit einem eng gebunden Halstuch. Idealerweise von Hermès ersetzt es den Chocker und wärmt zeitglich. Also: perfect match! In diesem Sinne: gute Fahrt!



