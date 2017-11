Mustermix Deluxe

Der Trend für Weltenbummler und kreative Freigeister: Mit dem wilden Muster mixen können verschiedenste Eindrücke auf Kleidern und Mänteln verewigt werden!

Solange man einer Farbfamilie treu bleibt, darf bei den Mustern gerne wild experimentiert werden. Am harmonischsten wirkt das Zusammenspiel, wenn man ausschließlich warme Töne miteinander kombiniert. Einziger Ausreißer: Yves-Klein-Blau.

Go West: Der Designer von COACH 1941 mag zwar Brite sein, seine Affinität zu Amerika ist aber unübersehbar. Aktuell ließ sich Stuart Vevers von einer nostalgischen Idee inspirieren: der Prärie.