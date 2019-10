Nachhaltigere Kosmetik: Auf was man achten sollte

Im Prinzip ist ja unser Konsumverhalten eines der größten Probleme, wenn es um Klima-und Umweltschutz geht -auch in der Kosmetik. Daher hier ein paar Ideen für nachhaltigeres Einkaufen.

Solid Bars

Die festen Stücke zum Pflegen, Waschen oder Schminken kommen mit minimaler Verpackung aus und enthalten garantiert kein flüssiges Mikroplastik. Zur Erklärung: Als flüssiges Mikroplastik bezeichnet man Gelbildner und Verdickungsmittel, wie sie in vielen herkömmlichen Shampoos, Duschgels usw. zu finden sind. Klassische Seifen stehen ganz hoch im Kurs, immer öfter sieht man auch Gesichts-und Körperpflegeprodukte in fester Form. Die Marke Lush ist mit ihren Naked-Produkten, die komplett unverpackt verkauft werden, ein Pionier auf dem Gebiet.

»Sei: Mei Körperbutter Rose« von Bioemsan mit Wildrosenöl, Sheabutter und Kakaobutter, um €17,50 pro Stück, z. B. bei Staudigl oder über multikraft.com. Von Lush gibt es ein ganzes Sortiment an unverpackten »Solid Products«, von Highlightern in vielen verschiedenen Farben (siehe Bild links oben), zu je €14,95, über feste Haarconditioner und Gesichtspflegestücke bis zu den Makeup-Grundierungen namens »Slap Stick« in 40 Farbtönen, um je €22,95 -deren schwarzer Griff ist aus Wachs. Alle »nackten« Make-up-Produkte werden zum Schutz mit einer dünnen Wachsschicht überzogen, die man vor Gebrauch entfernen muss, at.lush.com. Das »Feste Shampoo Hibiskiss« von Foamie ist nicht basisch wie eine Seife, sondern pH-neutral und damit gut auf die Bedürfnisse von Haar und Kopfhaut eingestellt, um € 4,94, foamie.com. Die Mutter aller Waschstücke und Solid Bars ist natürlich die Seife. Das Label Sobedo schöpft seine veganen Seifen in Österreich per Hand. Von oben nach unten: »Salzseife Gesicht«, »Calendulaseife Bart«,»Mandelseife Haar«,»Kokosseife Rasur« und »Kohleseife Körper«, um je €19,90, sobedo.de.

Verpackungen

Das Recyclingwesen entwickelte sich in den letzten Jahren gut weiter, ein Erfolg für »kritische Konsumenten«. Neben Recyclingplastik gibt es auch immer mehr Nachfüllmöglichkeiten und materialsparende Designs.

Parfummarken ermöglichen es immer öfter, Flakons einfach nachfüllen zu lassen, statt neue zu kaufen: Der fruchtig-florale Duft »Cœur Battant« von Louis Vuitton kostet €210,-, das Auffüllen €125,-, louisvuitton.com. Die Hautpflegelinie von Birkenstock setzt auf »Reloading«, also das Nachladen der Flaschen mit Pflegekapseln. »Moisturizing Eye Contour Balm«, im Original um €45,-, als Reload-Kartusche um €39,-, birkenstock.com. Die Tiegel der »Abeille Royale«-Linie von Guerlain wurden der Nachhaltigkeit wegen neu designt. Sie sind leichter, aus recyceltem Glas und sparen Verpackungsmaterial. »Crème Jour Matifiante«, um €129,-, guerlain.com. Wer es ganz naturbelassen haben will, greift zur Pflege im Kiefernholztiegel: Körperbutter »Pine Bergamot« von Hetkinen, um €33,-, mangolds.com.

Regional

Eine der besten Möglichkeiten, fair und umweltbewusst einzukaufen, ist regional zu kaufen -je näher, desto besser, vor allem, wenn neben der Produktion auch die Rohstoffe und Verpackungen aus Europa, dem eigenen Land oder sogar der näheren Umgebung stammen. So kann man annehmen, dass die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten passen, man kein Nutznießer eines transkontinentalen Armutsgefälles ist und weniger CO2 für den Transport verbraucht wird.

Schweiz – revitalisiert und glättet mit aktiven, bio-integralen Zellen: »Cell Lift Eye Contour Cream« von Cellcosmet, um € 298,-, cellcosmet.com. Österreich – Die »Detox Repair Face Mask« des Luxusnaturkosmetiklabels Master Lin klärt die Haut sanft und versorgt sie mit Feuchtigkeit. Inhaltsstoffe sind Feingold, grüne und weiße Tonerde sowie Extrakte von Perlen und Rosen, um € 39,-, masterlin.com. Ungarn – Die »Silver Skin Lotion« von Omorovicza wirkt mit kollodialem Silber, Niacinamid und Zink gegen Unreinheiten und Irritationen, um € 95,-, z. B. bei Staudigl oder über omorovicza.com. Deutschland -»Epigran«, der nährstoffreiche Wirkstoffkomplex aus Weizenkeimen von Dr. Grandel, kann mit jeder Gesichtscreme kombiniert werden, um €36,50, grandel.de. Deutschland – Ideal für die tägliche Feuchtigkeitspflege: Die »Basis Sensitiv Feuchtigkeitscreme« von Lavera mit Bio-Aloe-vera und Jojoba ist sogar biozertifiziert, um € 7,99, lavera.de.