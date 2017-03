Nägel mit Punkt

Das Zusammenspiel der Farben auf den Nägeln bei JEREMY SCOTT ist kontrastreich. Lange Nägel werden in einer starken Farbe lackiert. Highlight dieses Pop-Art-Kunstwerks ist ein kreisrunder Punkt im unteren Drittel, der am besten gelingt, wenn man das Radiergummiende eines Bleistifts in den Lack taucht und anschließend vorsichtig auf den Nagel stempelt.

PUNKTLANDUNG »Scarlett Chinoise« von TOM FORD ist ein klassischer Rotton, um € 37,95, bei Le Parfum. BLAUPAUSE Für einen knalligen Anstrich mit einem praktisch breiten Pinsel: »Exotic Birds Do Not Tweet« von OPI, um € 13,95. STIFT(EN) GEHEN Für gepflegte Hände: »Nagelhaut-Entferner-Stift« von ARTDECO, um € 9,95.