Inspiration Natur: Die schönsten Schmuckstücke

Zahlreiche Schmuckdesigner nehmen sich die Natur ob ihrer immerwährenden Schönheit zum Vorbild. Blätter , Blüten und Tiermotive machen uns somit zu modischen Naturalisten.

Blättterreigen

»Talitha«-Creolen aus 18-Karat-Gold von AURÉLIE BIDERMANN, um € 419,-. aureliebidermann.com »Escape«-Ohrringe aus 18-Karat-Gold mit Diamanten von ILEANA MAKRI, um € 11559,-. stylebop.com »Olive Leaf«-Armspange von Paloma Picasso für TIFFANY & CO, in 18-Karat-Roségold um € 9300,-. tiffany.at Zweifingerring aus 18-Karat-Gelbgold mit Diamanten von SOPHIE BILLE BRAHE, um € 1499,-.stylebop.com

»India Snake Wood«-Armband aus Holz und 18-Karat-Roségold, von TAMARA COMOLLI, um € 1290,-. tamaracomolli.com Kette aus 925er-Sterlingsilber von DOROTHEUM JUWELIER, um € 79,-. dorotheum.com Diamantbesetzte Brosche aus 18-Karat-Gold, von OLE LYNGGAARD COPENHAGEN, Preis auf Anfrage. olelynggaard.com

Aloah! Blüten

Blüten aller Art beginnen – nicht nur in der Natur – endlich wieder zu sprießen. Sie erblühen etwa auf Handgelenken oder umranken Dekolletés.

Ohrringe in Gelbgold, besetzt mit Diamanten und Smaragden, aus der »Quadrifoglio«-Kollektion von AENEA, um € 6800,-. aenea.com Ohrstecker »Egratigna Chipie« aus 18-Karat-Weißgold mit Diamanten, von DIOR, P. a. A. dior.com Haute-Joaillerie-Collier aus Weißgold mit Smaragd, Saphir, Rubin und Diamanten. Aus der »Magicien«-Kollektion von CARTIER, P. a. A. cartier.de Vergoldete Ohrringe mit Emaille, Harz und Kristallen von ETRO, um € 290,-. net-a-porter.com

Inspiration Dschungel

Kette und Elefanten-Anhänger aus 925er-Sterlingsilber und Rosévergoldung, mit Onyx, Zirkonia und Korund besetzt, von THOMAS SABO, um € 1077,-. thomassabo.com Krokodil-Ring aus Weißgold, besetzt mit Brillanten, Rubinen und Tsavoriten, von JUWELIER HELDWEIN, um € 5990,-. heldwein.at Käfer-Ohrring aus Rotgold mit Malachit und Diamanten von BULGARI, um € 5500,-. bulgari.com »Parrot«-Ohrringe mit Swarovski-Kristallen und Emaille von MARC JACOBS, um € 90,-. net-aporter.com »The Eye of the Tiger« ist in diesem Fall aus Smaragd und schmückt den goldenen »Bagha«-Ring mit Turmalin, Diamanten und Saphiren von BOUCHERON PARIS, um € 32400,-. boucheron.com »Snake«-Armreif aus Emaille und vergoldetem Messing von MARJANA VON BERLEPSCH, um € 430,-. azzessori.com

