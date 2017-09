Ausdrucksvoll plakativ: Fotoprints auf Kleidungsstücken

Ein ästhetisches Ausdrucksmittel der besonders plakativen Art: Fotoprints von Gesichtern lassen zwar keine Rückschlüsse auf die Trägerin zu, sehr wohl aber auf das Label.

So ansprechend wie derzeit wurde in der Mode schon lange nicht mit Subtexten gespielt, die neues Begehren schaffen. Es gibt zwei Möglichkeiten, diesen Look zu tragen: sehr spielerisch, mit Raffungen, Rüschen und wehenden Stoffen, oder explizit. Dann treffen klare Farben auf klare Formen. Entscheidend für die Wahl sind der persönliche Typ oder die Intention der Trägerin.

Bei AKRIS arbeitete man etwa mit dem Künstler Rodney Graham zusammen. Zur Präsentation kamen vor allem Sammler.