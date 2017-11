Gar nicht kleinkariert: Die neuen Business-Looks vom Laufsteg

Serious Business ! Die Checkliste fürs Büro: geometrische Schnitte und Karomuster.

Von Nadelstreif bis Karo: Die Klassiker der Business-Mode feiern am Catwalk ein Revival. Der aktuelle Look darf mit Accessoires in Knallfarben akzentuiert werden.

Shop the Look

Ledertasche »Sella« von TOD’S, um €1500,-. tods.com Blazer von ESCADA, P.a.A. escada.com Bluse mit Volant-Besatz von JAKE*S COLLECTION, um €37,-. peekcloppenburg.at Zweifarbige Pumps aus Lackleder von GIANVITO ROSSI, um € 495,-. net-a-porter.com

