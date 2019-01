Die neuen Pflegeprodukte: Balsam für die Seele

Rosige Haut und straffe Gesichtszüge: wie Luxuskosmetik Jugendlichkeit verspricht, ohne auf Falten und Alter einzugehen.

Foto Stepahn Gustavus

Die Wirkung von Kosmetik braucht wissenschaftliche Forschung und Formulierungen. Gezielte Marketingstrategien und eine überzeugende Wortwahl sollen die Kunden zum Kauf anregen. Warum das Wort Alter zum Schreckgespenst wurde, erklärt Motivforscherin Helene Karmasin.

Viele kosmetische Produkte sollen der Alterung der Haut vorbeugen oder sie korrigieren. Der Begriff »Anti-Aging« wird auf Kosmetikverpackungen dennoch kaum mehr verwendet. Warum?

Es ist ein Problem unserer Gesellschaft: Niemand will alt oder unattraktiv sein. Meiner Meinung nach ist dieses Tabu, dass man nicht alt sein darf, inzwischen so weit, dass wir nicht einmal mehr das Wort »alt« sehen wollen. Es gibt eben kein gutes Gefühl, wenn man eine Creme in der Hand hält und da steht groß »Anti-Aging« drauf. Denn das sagt mir unterm Strich: Du bist alt und du musst etwas dagegen tun. Das ist plump. Inzwischen wird das wesentlich raffinierter gemacht.

Und wie?

Man überlegt sich, was die Merkmale junger Haut sind. Junge Haut ist faltenfrei, sie hat eine Ausstrahlung, sie ist prall gefüllt mit Feuchtigkeit. Und dann verspricht man durch eine neue Wortwahl, dass die Haut durch die Anwendung ebendiese Merkmale wiederbekommt. So müssen die Firmen gar nicht mehr von Alter und Defiziten sprechen.

Welche Rolle spielt Luxus?

Eine ganz große! Da kommen wir jetzt darauf, wie die Hersteller die Wirkungen begründen. Das tun sie entweder durch Technik und Wissenschaft oder durch die Natur. Etwa mit »Die Natur hat wunderbare Bestandteile, die Ihre Haut samtig und rosig macht«. Oder sie setzen auf eine Kombination aus Luxus und Magie à la »So etwas nehmen Sie in die Hand und dann sehen Sie, das ist teuer, kostbar, wertvoll, das ist wie ein magisches Fluid, eine herrliche Salbe, die in einem wunderschönen Glastiegel ist«. Das allein versichert uns schon, dass es wirkt.

Hat die neue Wortwahl auch mit dem Trend zur »Body Positivity« zu tun?

Dieses Konzept entspricht natürlich den zentralen Werten unserer Gesellschaft. Frauen sagen zuerst einmal: Mit Männern macht man ja auch nicht so ein Theater und sagt dauernd, was mit deren Körpern los ist. Also geht es um Gleichberechtigung. Und zweitens möchte man als moderne Frau nicht auf körperliche Merkmale reduziert werden. Unser sozial akzeptabler Kurs heißt eigentlich, dass man sich dem nicht unterwerfen soll. Auf der anderen Seite ist es einfach ein tief verwurzelter Wunsch von Frauen, jung und schön sein zu wollen.

Aber es gibt doch Frauen, die dafür bewundert werden, ihr Alter nicht zu verstecken…

Es gibt immer Heldinnen, die in Einzelbeispielen auch verkauft werden. Natürlich besteht immer von gesellschaftlich fortschrittlichen weiblichen Gruppen die Meinung, dass wir uns hier nichts aufoktroyieren lassen dürfen und wir zu unseren Falten und unseren grauen Haaren stehen sollen. Sagen tun es einige -machen tun es allerdings wenige.