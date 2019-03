Frühlingsputz: Die neuen Reinigungsprodukte fürs Gesicht

Es trifft sich gut, dass Reinigung im Beautybereich zum neuen Credo erhoben wurde. Denn immerhin bedienen auch viele Religionen den rituellen Charakter einer Reinigung.

Wer die Katharsis im ursprünglichen Sinn sucht, ist mit den neuen Reinigungskonzepten gut bedient. Neue Anwendungen und eine gewissenhafte Sorgfalt in der Beachtung von Inhaltsstoffen und Reaktionen der Haut avancieren zu einer Weltanschauung. Deren Grundlage ist der jeweilige Glaube an eine Idee: Bei der in Österreich neu lancierten Pflegelinie Philosophy ist das etwa der Anspruch, dass jede Frau schöne Haut haben kann -und soll. Reinigung also mit dem sauberen Versprechen auf Erlösung.

Der »OSA Water Mist« von Bioeffect setzt auf Orthokieselsäure aus isländischen Quellen, um die Kollagenproduktion anzuregen und die Wirkung von Pflegeseren zu intensivieren, um € 45,-. Die US-Kultmarke Philosophy gibt es nun auch in Österreich: »Purity One Step Facial Cleanser« reinigt und pflegt mit zwölf essenziellen Ölen, ab 90 ml, um € 14,-, exklusiv bei Marionnaud. Ebenfalls frisch importiert: Kora Organics, die Marke von Topmodel Miranda Kerr. Die »Turmeric Brightening &Exfoliating Mask« klärt mit Kurkuma und Papaya-Enzymen, um €47,95 bei Douglas.