Neues aus den Resort Collection 2018

Ganz schön laut präsentiert sich der Winter mit einer neuen Saison: Die Resort Collections wollen bereits jetzt den Frühling einläuten.

Auch wenn es das Label CARVEN bereits seit Jahrzehnten gibt -ein erkennbarer Stil hat sich nie entwickelt. Das könnte sich nun mit dem neuen Creative Director Serge Ruffieux ändern. Wir gratulieren zur ersten Kollektion!

Wie lange der eklektische Stil von Alessandro Michele für GUCCI noch am Modezenit strahlt, ist absehbar. Einstweilen darf man sich noch am wilden Mustermix erfreuen.